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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Verstappen'in sözleşmesinde performans maddesi olduğu doğru"

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Marko: "Verstappen'in sözleşmesinde performans maddesi olduğu doğru"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in sözleşmesinde bir performans maddesi olduğunu ve takımda kalmaya devam edebilmesi için belli kriterleri karşılamaları gerektiğini söyledi

Max Verstappen, Geçtiğimiz yıllarda Red Bull-Honda ile 2023 sonuna kadar yeni bir anlaşma imzalamıştı ve bu anlaşmada sürekli olarak performans maddesi yer aldığı söyleniyordu.

İddiaya göre Red Bull, performans olarak istenilen seviyede olamazsa, Verstappen tazminat ödemeden başka bir yere gidebilecekti.

F1-Insider.com'a konuşan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, 2023 sonuna kadar devam eden bu sözleşmede yerine getirmeleri gereken bir performans maddesi olduğunu doğruladı.

Red Bull'un motor sporları Danışmanı Helmut Marko, F1-Insider.com'a verdiği demeçte, "Evet, bir performans maddesi var. Ayrıntılara girmek istemiyorum, ama aşağı yukarı Max'in yarış zaferleri ve şampiyonluk için yarışması gerektiğini söylüyor."

"Eğer yapabilirse, sözleşmesi yenilenir. Eğer yapamazsa o zaman serbest kalır."

F1-Insider.com'a göre bu, Verstappen'in aracının griddeki en hızlı araçtan -muhtemelen Mercedes'ten- en fazla 0.3 saniye yavaş kalması gerektiği anlamına geliyor. Geçen yıl durum böyle değildi.

Ancak Marko, tüm takımın galibiyetlere ve hatta şampiyonluğa odaklanmış durumda olduğunu söyledi. Bu yüzden maddeye uyabileceklerinden emin.

"Bu bizim hedefimiz ve sadece Max yüzünden değil. Kazanmak bizim DNA'mızda var, kazanmak istiyoruz. Doğru yoldayız ve bu maddeyi yerine getirebileceğimizi düşünüyorum."

Eğer durum Marko'nun bahsettiği şekilde olmazsa o zaman Verstappen ve menajerinin, Mercedes takım patronu Toto Wolff ile hızlı bir şekilde görüşme ihtimali belirecek.

Avusturyalı takım patronu, Verstappen'e büyük ilgi duyuyor ve iddiaya göre onu Hamilton'ın halefi olarak görüyor.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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