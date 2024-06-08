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Formula 1 Kanada GP

Marko: "Verstappen'in sorun yaşadığı motor eskiydi"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, güç ünitesi sorununun kendilerini çok fazla ektilemesini beklemiyor.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hollandalı pilot, ikinci antrenman seansında güç ünitesi sorunuyla yavaş şekilde garaja geldi ve seansı erken kapattı.

Seansın ardından konuşan Helmut Marko, bunun cuma günleri için ayrılan eski bir ünite olduğunu belirtti.

Marko şöyle dedi: "Sorun motor tarafında. Kesin nedeni bulmak için motoru çıkarmamız gerekiyor ama sorun motorun elektrik kısmında."

"Neyse ki bu yeni motor değildi, bu eski motorlardan birisi."

"Elbette can sıkıcı bir durum çünkü ilk seans zaten çoğunlukla ıslak zeminde geçti. Doğru ayarlar için yarın son antrenman seansında havanın kuru olması gerekiyor."

"Eğer seans kuru geçerse, o zaman çok fazla acı çekmeyiz."

"En azından Checo'dan bazı bilgiler aldık. Bugün her iki RB sürücüsünden de çok iyi sonuçlar geldi. Yine de hafta sonu için henüz erken. Bir çözüm bulacağımıza eminim." 

Monako'daki sorunların devam edip etmediği sorusuna Marko, "Umarım bu hafta sonu için yeni adımlar atabiliriz."

"Max pistteyken 2. sektörde mor zamanlar yaptı, yani bu umut verici görünüyor." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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