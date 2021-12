Marko: "Verstappen'in şampiyonluğu, Red Bull'un en büyük sportif başarısı"

Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından Red Bull'un toplam pilotlar şampiyonluğu sayısı beşe yükselmiş oldu. Bunlardan dördünü Sebastian Vettel, birini ise Verstappen kazandı.

78 yaşındaki Helmut Makro, Motorsport.com Hollanda ile yaptığı son röportajda, bu son şampiyonluğun kendisi için en heyecan verici ve en değerli şampiyonluk olduğunu söyledi ve ekledi: "Normalde yarışları seyrederken ola biteni nispeten sessizce oturur ve takip ederim. Fakat Abu Dabi'deki yarışın son anlarında hepimiz gerçekten zıplayıp duruyorduk."

“Teknik direktör Pierre Wache her zaman yanımda oturuyor ve diğer tarafta da veri mühendisi Tom oluyor."

"Son turda o taraftan bu tarafa zıplayıp duruyorduk, birbirimize çarpıyorduk ve aynı zamanda her türlü veriyi gergin bir şekilde takip ediyorduk."

"Ben daha önce böyle bir gerilim ve tecrübe yaşamadım"

Diğer yandan Abu Dhabi GP'nin son bölümünde yaşananların yankıları tüm hızıyla devam ediyor ve Michael Masi'ye yönelik ağrı eleştiriler var.

Marko, bu konuda şöyle diyor: "Başlangıçta, bir tur geride olan araçların lideri geçmesine izin verilmediği bir nokta vardı. Masi bunun sebebini gayet iyi açıkladı, pistte hakemler vardı."

"Ancak bu süreç sona erdiğinde ve kaza yapan araç kaldırıldığında Horner hemen 'Bırakın bir tur geride olan araçlar geçsin ya da en azından Max ile Lewis arasındaki araçlar geçsin' dedi."

"Masi da yarışı, spor uğruna bunu yaptı. Bu kez bizim lehimize olduğu ve Mercedes'in kaybeden olduğu bir gerçek.

"Fakat Max, her halükarda o araçları geçebilirdi. Bence o tek tur geride olan araçları geçerdi ya da daha doğrusu kenara çekilirlerdi."

“Her halükarda iki yönlü bir savaşa ortaya çıkardı."

"5. viraj çok önemliydi. Oradan çıkarken çok fazla yol tutuşa ihtiyacınız var ve yumuşak lastikler sayesinde bu tutuşa sahiptik."

"Bu virajdan önce geride kalanları kolayca geçebilirdi."

"Diğer yandan Mercedes'in kızgın ve hayal kırıklığına uğramış olmasının çok anlaşılabilir bir durum olduğunu düşünüyorum. Süreçle ilgili olarak, ilk protestoları gayet anlaşılırdı."

Red Bull, 2010 ve 2012 yıllarında da son yarışa kadar şampiyonluk savaşında yer almıştı. Ancak Marko, en değerli şampiyonluklarının 2021 olduğunu söyledi.

"2010'da, hayatının yarışını çıkaran Vitaly Petrov'dan, böyle denir mi bilmiyorum ama beklenmedik bir yardım almıştık."

"Ancak bu yılki hislerimiz, Webber'in son yarışa en çok puanla çıktığı ve Alonso'nun aslında favori olduğu 2010'a göre çok farklı."

"Vettel'in şampiyonluğu şaşırtıcıydı ve bu ilk şampiyonluk bizim için harikaydı. Fakat yoğunluk anlamında mevcut savaşla kesinlikle kıyaslanamaz."

"Max Verstappen'le beraber bir ekip olarak, hibrit dönemdeki yedi yıllık baskınlıklarının ardından ardından Mercedes ile rekabet etmek zorundaydık. Bu süreçte çılgınca inişler ve çıkışlar vardı."

"Dürüst olmak gerekirse, son yarışa her zamankinden daha heyecanlı ve aynı zamanda çok daha gergin şekilde girdik."

"Çünkü biliyorduk ki Abu Dhabi'de ya kazanacaktık ya da kaybedecektik. Bu açıdan, 2021 şampiyonluğu, önceki başarılarımızdan çok daha zordu."

"Getirdiği memnuniyete bakarsanız, bu kesinlikle Red Bull Racing'in şimdiye kadar elde ettiği en büyük sportif başarıydı."

The race winners trophy is pictured in front of a pitboard for 2021 F1 World Drivers Champion Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool