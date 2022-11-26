Marko: "Verstappen'in şampiyon olmasının 35 ya da 36 yarış süreceğini düşündük"

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İlk üç yarışın ikisinde yarış dışı kalan pilot, sezona zor bir başlangıç yaptı. Tek olumlu yanı, aracının hızlı olması ve bitirdiği tek yarış olan Suudi Arabistan GP'yi kazanmasıydı.

Bu durumda, ikinci bir Dünya şampiyonluğu kazanma şansı konusunda umutsuzdu.

Marko ise sezon başında Red Bull'un önünde zorlu bir görev olduğunu söylemişti.

Daha sonraki üç yarışın üçünü de kazanan Verstappen, şampiyonada 6 puan öne geçti. Daha sonra da önde kalmaya devam etti.

Toplamda 15 yarış kazanıp yeni bir rekor kıran Verstappen, Japonya GP'de sezon bitimine dört yarış kala Dünya Şampiyonluğunu kazandı.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

ServusTV'ye konuşan Marko, “İlk üç yarıştan sonra 46 puan geride olunca, öne geçmek için 35-36 yarışa ihtiyacımız olacağını düşündük."

"Neyse ki geri dönüş yapabildik ve sezon başında fazla ağır ve ayar yapılması oldukça güç olan bir aracı her yerde harika performans gösteren bir araca çevirdik. Brezilya dışında her yarışta, iyi bir performansımız vardı."

"Şunu söyleyebiliriz ki, takım ve pilotlar harika bir iş çıkardı. Gelecek sezon bunu tekrarlamak oldukça zor olacak." dedi.