Marko: "Verstappen'in şampiyon olduğunu pist anonsundan öğrendim"

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Max Verstappen, pazar günü yapılan Japonya GP'yi kazandı ancak başlangıçta yarışın %75'i tamamlanmadığı için ilk ona girenlere yarım puan verileceği düşünülüyordu.

Böyle bir durumda Max şampiyon olamayacaktı ancak FIA, bu kuralın sadece yarış yarıda kalırsa geçerli olduğunu duyurdu ve ilk ona girenlere tam puan verildi.

Helmut Marko, tıpkı diğer Red Bull çalışanları gibi başlangıçta şampiyon olduklarını bilmediğini söylüyor.

Marko, "Buna hâlâ inanamıyorum! Bunu hoparlörden, Max'in ikinci şampiyonluğunu kazanması dolayısıyla yapılan tebrik anonsuyla öğrendik."

"Stratejistlerimiz, Max'in şampiyonluktan bir puan uzakta olduğunu söylemişti. Sonunda bunu başarmak büyük bir sürpriz oldu fakat hoş bir sürprizdi."

"Max gerçekten çok iyi sürüyor, geçen yıldan bile daha iyi bir seviyede. İlk yarışların ardından Max'in '46 puan kaybettim ve bunu geri kazanmak için 30'dan fazla yarışa ihtiyacım var' dediğini hâlâ hatırlıyorum."

"Neyse ki çok daha azına ihtiyaç duydu!"

"Max gerçekten çok sakin, rahat ve çok daha olgun biri oldu. Bunun en büyük örneğini Budapeşte veya Spa'daki ilk turlarda gördük."

"Aracının yapabileceği şeyleri bildiği için başlangıçta rakiplerinin kendisini geçmesine izin verdi ve sonrasında klasını gösterdi. Bu yıl ileriye doğru büyük bir adım attı fakat gelecekte daha pek çok harika yarış göreceğiz."

Şimdiden iki şampiyonluk alan Verstappen'in Michael Schumacher'in şampiyonluk rekorunu kırıp kıramayacağı sorulduğunda, "Michael'ın rekorunun asla kırılamayacağını düşünürdüm ama Lewis Hamilton bunu çoktan tekrarladı ve şimdi onun da bir o kadar şampiyonluğu var."

"Fakat bunun mümkün olabilmesi için pek çok faktörün bir araya gelmesi gerekiyor."

"Yine de Max rekor peşinde değil. Gelecekte, istediği her şeyi yaptığına inandığı ve kariyerini bitirmek isteyeceği bir nokta gelebilir." dedi.