Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Villeneuve: "Hamilton, Verstappen'e bilerek çarpmadı"
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Marko: "Hamilton şimdiye kadar Verstappen'i aramadı"

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in son durumu hakkında bilgi verdi ve Hollandalı pilotun boyun ağrısı dışında iyi olduğunu dile getirdi. Ayrıca henüz Lewis Hamilton'ın kendisini aramadığını da ekledi.

Marko: "Hamilton şimdiye kadar Verstappen'i aramadı"

Max Verstappen, Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda Lewis Hamilton ile karşı karşıya gelmişti. Copse Virajı'nda işler tamamen ters gitti: Mercedes sürücüsü, Verstappen'in sağ arka tekerine çarptı, bu temasın ardından sağ arka süspansiyon kırıldı ve Hollandalı pilot büyük bir süratle bariyerlere çarptı.

Verstappen, bariyerlere çarptığında 51G kuvvete maruz kaldı ve buna rağmen araçtan kendi başına çıksa da, sarsıldığı görülebiliyordu. Hollandalı pilot iyi olduğuna dair işaret yaptı ancak kendisini çok iyi hissetmediği için hastaneye götürüldü. Gece saatlerinde de taburcu edildi.

Marko, RTL Almanya'ya verdiği demeçte şöyle dedi: "Pazar günü ona babası eşlik etti  ve durumundan emin olmak için Jos, geceyi onunla beraber otelde geçirdi."

"O, 51G kuvvetine maruz kaldı. Bu bir şaka değil. Bu inanılmaz 51G kuvvetinin etkilerinin oldukça sert olmasını bekliyorduk. Neyse ki sadece boynunda biraz ağrı var, bunun dışında iyi."

"Sıradan bir insan, 51G'lik bu kadar sert bir darbeye dayanamaz. Tabii ki çok iyi antrenman yapıyor ve bu da biraz boyun ağrısı dışında zarar görmemesinde önemli bir rol oynadı."

"Hayatta kalması, onun ne kadar fit olduğunu gösteriyor."

"Şimdi Monte Carlo'ya geri döndü ve fiziksel çalışmalar yapıyor. Dediğim gibi boynunda ağrı hissediyor ama bunun dışında şaşırtıcı derecede iyi. Birkaç gün hareket edemeyeceğini düşünmüştüm."

Marko, Hamilton'ın henüz Verstappen'i aramadığını da ekledi. 

"Biz sert ama adil yarıştan yanayız. Hamilton'ın bu hamlesinde gördüğümüz gibi sorumsuz hareketlerden yana değiliz."

"Ayrıca her şey Toto Wolff'un olayı Mercedes'in açısından anlatmak için hakemlerin ofisine koşmasıyla başladı."

"Bu, sonuçta tarafsız bir kurum ve bu yüzden esas olarak onları etkilemeye çalışmaları bizi rahatsız etti."

"Lewis de şimdiye kadar Max'i aramadı. Fakat onların tarzı bu ve bunu bir kenara not ettik. Bunu aramızdaki fark olarak kabul edeceğiz ve sezonun geri kalanına odaklanacağız. İntikam peşinde değiliz ve cevabımızı pist üstünde vermek istiyoruz."

Cezaya itiraz edip etmeyecekleri sorusuna Marko, ""İtiraz etmek, yeni kanıtlar gerektiriyor. Ancak herkes neler yaşandığını gördü. Kendime soruyorum: Men cezası almak için ön lastiğinizi, rakibinizin arka lastiğine sürmekten fazla ne yapılabilir?"

"O [Verstappen], dünya şampiyonluğunu kazanabilmek için elinden gelen her şeyi ortaya koyacak." yanıtını verdi.

paylaşım
yorumlar
Villeneuve: "Hamilton, Verstappen'e bilerek çarpmadı"

Önceki haber

Villeneuve: "Hamilton, Verstappen'e bilerek çarpmadı"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Hamilton şimdiye kadar Verstappen'i aramadı"

14 dk
2
Formula 1

Leclerc: "Hamilton - Verstappen teması yarış olayından fazlası değil"

23 s
3
Formula 1

Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"

4 s
4
Formula 1

Vettel hayal kırıklığı yaşıyor

3 s
5
Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

1 g
Son Haberler
Marko: "Hamilton şimdiye kadar Verstappen'i aramadı"
F1

Marko: "Hamilton şimdiye kadar Verstappen'i aramadı"

14dk
Villeneuve: "Hamilton, Verstappen'e bilerek çarpmadı"
F1

Villeneuve: "Hamilton, Verstappen'e bilerek çarpmadı"

1 s
Wolff: ''Hamilton kirli yarışan bir sürücü değil, tam tersi''
F1

Wolff: ''Hamilton kirli yarışan bir sürücü değil, tam tersi''

2 s
Vettel hayal kırıklığı yaşıyor
F1

Vettel hayal kırıklığı yaşıyor

3 s
Britanya GP: Pilot performans puanları
F1

Britanya GP: Pilot performans puanları

3 s
Son Videolar
Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu 00:51
Formula 1
16 Tem 2021

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Bjorn Smit Daha fazlası
Bjorn Smit
Villeneuve: "Hamilton, Verstappen'e bilerek çarpmadı" Britanya GP
Formula 1

Villeneuve: "Hamilton, Verstappen'e bilerek çarpmadı"

Magnussen, Rosenqvist yerine IndyCar'da yarışacak! Road America
IndyCar

Magnussen, Rosenqvist yerine IndyCar'da yarışacak!

Hamilton'ın rekor serisi Bakü'de sona erdi Azerbaycan GP
Formula 1

Hamilton'ın rekor serisi Bakü'de sona erdi

Daha fazlası
Helmut Marko
Marko: "En iyi paket bizdeydi ama elimizden gelenin en iyisini yapamadık" Bahreyn GP
Formula 1

Marko: "En iyi paket bizdeydi ama elimizden gelenin en iyisini yapamadık"

Red Bull Honda'yla son sezonlarından ümitli: "Hedefimiz Dünya Şampiyonluğu!"
Formula 1

Red Bull Honda'yla son sezonlarından ümitli: "Hedefimiz Dünya Şampiyonluğu!"

Marko: "Red Bull ve Volkswagen arasında 'hiçbir şey kesinleştirilmedi'"
Formula 1

Marko: "Red Bull ve Volkswagen arasında 'hiçbir şey kesinleştirilmedi'"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Marko: "Hamilton men cezası almalı!" Britanya GP
Formula 1

Marko: "Hamilton men cezası almalı!"

Hamilton, Verstappen'i yenmenin tek yolunun strateji yapmak olduğunu düşünüyor Britanya GP
Formula 1

Hamilton, Verstappen'i yenmenin tek yolunun strateji yapmak olduğunu düşünüyor

Perez, spin için ''kirli havayı'' suçladı Britanya GP
Formula 1

Perez, spin için ''kirli havayı'' suçladı

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Hamilton şimdiye kadar Verstappen'i aramadı"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton şimdiye kadar Verstappen'i aramadı"

Leclerc: "Hamilton - Verstappen teması yarış olayından fazlası değil"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Hamilton - Verstappen teması yarış olayından fazlası değil"

Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"

Vettel hayal kırıklığı yaşıyor
Formula 1 Formula 1

Vettel hayal kırıklığı yaşıyor

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

Villeneuve: "Hamilton, Verstappen'e bilerek çarpmadı"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Hamilton, Verstappen'e bilerek çarpmadı"

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı

Britanya GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Formula 1

Britanya GP: Pilot performans puanları

Son Haberler

Marko: "Hamilton şimdiye kadar Verstappen'i aramadı"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton şimdiye kadar Verstappen'i aramadı"

Villeneuve: "Hamilton, Verstappen'e bilerek çarpmadı"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Hamilton, Verstappen'e bilerek çarpmadı"

Wolff: ''Hamilton kirli yarışan bir sürücü değil, tam tersi''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Hamilton kirli yarışan bir sürücü değil, tam tersi''

Vettel hayal kırıklığı yaşıyor
Formula 1 Formula 1

Vettel hayal kırıklığı yaşıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.