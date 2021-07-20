Marko: "Hamilton şimdiye kadar Verstappen'i aramadı"

Max Verstappen, Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda Lewis Hamilton ile karşı karşıya gelmişti. Copse Virajı'nda işler tamamen ters gitti: Mercedes sürücüsü, Verstappen'in sağ arka tekerine çarptı, bu temasın ardından sağ arka süspansiyon kırıldı ve Hollandalı pilot büyük bir süratle bariyerlere çarptı.

Verstappen, bariyerlere çarptığında 51G kuvvete maruz kaldı ve buna rağmen araçtan kendi başına çıksa da, sarsıldığı görülebiliyordu. Hollandalı pilot iyi olduğuna dair işaret yaptı ancak kendisini çok iyi hissetmediği için hastaneye götürüldü. Gece saatlerinde de taburcu edildi.

Marko, RTL Almanya'ya verdiği demeçte şöyle dedi: "Pazar günü ona babası eşlik etti ve durumundan emin olmak için Jos, geceyi onunla beraber otelde geçirdi."

"O, 51G kuvvetine maruz kaldı. Bu bir şaka değil. Bu inanılmaz 51G kuvvetinin etkilerinin oldukça sert olmasını bekliyorduk. Neyse ki sadece boynunda biraz ağrı var, bunun dışında iyi."

"Sıradan bir insan, 51G'lik bu kadar sert bir darbeye dayanamaz. Tabii ki çok iyi antrenman yapıyor ve bu da biraz boyun ağrısı dışında zarar görmemesinde önemli bir rol oynadı."

"Hayatta kalması, onun ne kadar fit olduğunu gösteriyor."

"Şimdi Monte Carlo'ya geri döndü ve fiziksel çalışmalar yapıyor. Dediğim gibi boynunda ağrı hissediyor ama bunun dışında şaşırtıcı derecede iyi. Birkaç gün hareket edemeyeceğini düşünmüştüm."

Marko, Hamilton'ın henüz Verstappen'i aramadığını da ekledi.

"Biz sert ama adil yarıştan yanayız. Hamilton'ın bu hamlesinde gördüğümüz gibi sorumsuz hareketlerden yana değiliz."

"Ayrıca her şey Toto Wolff'un olayı Mercedes'in açısından anlatmak için hakemlerin ofisine koşmasıyla başladı."

"Bu, sonuçta tarafsız bir kurum ve bu yüzden esas olarak onları etkilemeye çalışmaları bizi rahatsız etti."

"Lewis de şimdiye kadar Max'i aramadı. Fakat onların tarzı bu ve bunu bir kenara not ettik. Bunu aramızdaki fark olarak kabul edeceğiz ve sezonun geri kalanına odaklanacağız. İntikam peşinde değiliz ve cevabımızı pist üstünde vermek istiyoruz."

Cezaya itiraz edip etmeyecekleri sorusuna Marko, ""İtiraz etmek, yeni kanıtlar gerektiriyor. Ancak herkes neler yaşandığını gördü. Kendime soruyorum: Men cezası almak için ön lastiğinizi, rakibinizin arka lastiğine sürmekten fazla ne yapılabilir?"

"O [Verstappen], dünya şampiyonluğunu kazanabilmek için elinden gelen her şeyi ortaya koyacak." yanıtını verdi.