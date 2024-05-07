"Marko, Verstappen'in Red Bull'dan ayrılmasına izin vermeye hazır" iddiası

Max Verstappen'in Red Bull ile olan anlaşması 2028 sonunda bitmesine rağmen, Christian Horner davası ve Adrian Newey'nin ayrılığı sonrası ciddi tartışma konusu haline geldi.

Mercedes kampı, Verstappen'i takımda görmek istediğini açıkça dile getirdi.

Verstappen, en hızlı araca sahip olduğu sürece Red Bull dışında bir yere bakmasının anlamsız olduğunu ancak değerlendireceği tek faktörün bu olmadığınıı belirtti.

Şimdi BBC Sport, Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'nun, takımdan ayrılmak istemesi halinde Verstappen'e yardım etmeye hazır olduğunu iddia etti.

İngiliz gazetecilere göre Max 2025'te takım değiştirmeyi planlamıyor fakat Red Bull'un 2026'ya kadar rekabetçi bir güç ünitesi üretebileceği konusunda ciddi şüpheleri var.

Buna ek olarak, Adrian Newey'nin Red Bull Racing'den ayrılacak olması nedeniyle takımdan ayrılmaya daha da yakın olabileceği konuşuluyor.