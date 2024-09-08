Marko, Verstappen'in Red Bull'daki geleceği hakkında konuşmayı reddetti
Helmut Marko, Max Verstappen'in 2026'da kimin için yarışacağı konusunda açıklama yapmayı reddetti.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Red Bull, haziran ayındaki İspanya Grand Prix'sinden bu yana performansında alışılmadık bir durgunlukla mücadele ediyor ve şampiyonada açtıkları fark git gide kapanıyor.
Monza'daki yarışın ardından OE24 tarafından Red Bull danışmanı Marko'ya "Max'in 2025 ve 2026'da hangi takım için yarışacağını biliyor musunuz?" diye soruldu.
Marko ise şu şekilde yanıtı verdi: "2026 oldukça uzak. Ama gelecek yıl Red Bull Racing için yarışacak."
Verstappen'in 2028'e kadar Red Bull ile bir sözleşmesi olmasına rağmen tüm yıl boyunca geleceği ile ilgili söylentiler mevcuttu.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Verstappen'e olan hayranlığını sürekli olarak dile getirdi.
Red Bull'un pistteki performansı önemli ölçüde iyileşene kadar Verstappen hakkındaki söylentilerin dinmesi pek olası görünmüyor.
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