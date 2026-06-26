Marko: "Verstappen'in önceliği rekabetçi bir araç"

Max Verstappen, 2026 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı. Dört kez dünya şampiyonu olan pilot, sezonun ilk yedi yarışında yalnızca bir kez podyuma çıkabildi.

Bu sonuçlar, Verstappen'in geleceği hakkındaki spekülasyonları yeniden gündeme getirirken, Hollandalı pilot ile Red Bull yönetimi arasındaki görüşmelerin bu hafta sonu Avusturya Grand Prix'si sırasında devam etmesi bekleniyor.

Red Bull, 10 yılı aşkın süredir devam eden ortaklığın sürmesini ve Verstappen'in gelecek sezon da takımda kalacağına dair güvence almayı istiyor.

2025 sezonunun sonunda Red Bull'dan ayrılan Helmut Marko ise Verstappen'in önceliğinin her zaman şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir araca sahip olmak olduğunu vurguladı.

Marko, Kronen Zeitung'a yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Max için rekabet her zaman ilk sırada gelir."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

"Tüm üst düzey pilotların sözleşmelerinde performansa dayalı çıkış maddeleri bulunur. Muhtemelen şu anda bu konuda görüşmeler yapılıyor."

"En iyisi, en kısa süre içinde bir anlaşmaya varılması olacaktır."

2026 sezonuna şu ana kadar Mercedes pilotu Kimi Antonelli damga vurdu. Genç İtalyan sürücü sezonun ilk altı yarışının beşini kazanarak şampiyona liderliğini ele geçirdi.

Antonelli'nin performansının kendisini de şaşırttığını belirten Marko, genç pilot hakkında şu değerlendirmede bulundu: "Geçen yıl da sezona güçlü başlamıştı ancak Avrupa yarışları başladığında çok fazla hata yapmıştı."

"Bu kez ise gerçekten etkileyici ve çok hızlı. İnsanların görmek istediği şey de tam olarak bu."

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