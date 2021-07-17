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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Marko, Verstappen'in neden sıralama turlarında yavaş kaldığını anlattı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, lastikleri olması gereken sıcaklığa getiremedikleri için sıralama turlarında yavaş kaldıklarını söyledi.

Marko, Verstappen'in neden sıralama turlarında yavaş kaldığını anlattı

Son yarışlarda sıralama turlarında çok iyi bir performans ortaya koyan Max Verstappen, Silverstone'daki sıralama turlarında Lewis Hamilton'ın 0.075 saniye gerisinde ikinci oldu ve pole pozisyonunu kaçırdı.

Hamilton en hızlı turunda hata yapmasaydı, muhtemelen bu fark daha da fazla olacaktı.

Bu sıralama turları, cumartesi günkü sprint sıralama yarışının gridini belirleyecek ve Mercedes genel olarak yeni güncelleme paketiyle önceki yarışlardan daha güçlü görünüyor.

Verstappen, aynı zamanda sıralama turlarında aracın dengesinden memnun değildi ve önden kayma yaşadığından şikayetçiydi.

RacingNews365'e konuşan Helmut Marko, Verstappen'in neden yavaş kaldığıyla ilgili şöyle dedi: "Lastiklerimiz doğru sıcaklık seviyesinde değildi."

"Buna ek olarak düzlüklerde şaşırtıcı seviyede vakit kaybediyoruz ve Mercedes ilk sektörde apaçık daha hızlı olan taraftı."

"Ayar değiştiremeyeceğimiz için tam olarak neler yapabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor."

Marko, aynı zamanda sıcaklığın da Mercedes lehine olduğunu dile getirdi.

Marko, "Sıcaklık açıkça daha düşük seviyedeydi. Buna ek olarak araçta açıkça iyi sonuç vermeyen fakat yarışta etkisi olacak bir dizi değişiklik yaptık."

"Tabii ki ilk sırada olmayı isterdik."

"İlk seansta bu tarz bir sorunumuz yoktu ve bunu ilk kez sıralama turlarında yaşadık." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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