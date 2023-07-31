Marko, Verstappen'in mühendisiyle tartışmasını komik buluyor
Helmut Marko, yarış esnasında ufak bir tartışma yaşayan Max Verstappen ve yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'nin konuşmalarına güldüğünü söylüyor.
Yarışa grid cezası nedeniyle altıncı başlayan Verstappen, ilk pitlerin ardından liderliği aldıktan sonra bir daha arkasına bakmadı ve 22 saniye gibi büyük bir farkla galibiyete ulaştı.
Ancak yarış esnasında -hafta sonunun genelinde olduğu gibi- bir kez daha mühendisiyle ufak bir tartışma yaşayan Verstappen, mühendisi tarafından "kafasını kullanması" için telkin edildi.
İkilinin tartışması hakkında konuşan Marko, takım içi dinamiklere de hakim olduğu için konuya daha esprili bir dille yaklaşıyor.
Servus TV'ye konuşan Marko, "Akdeniz'de bir adada birlikte iki gün geçirebileceklerini duydum. İşler kızışırsa diye telefonum açık, arabulucu olarak orada olacağım."
"Çok yüksek bir seviyede çalışıyorlar ve birbirlerine saygı duyuyorlar. GP aslen İtalyan, Max ise oldukça kaprisli."
"İşlerin arka planı bildiğimiz için durum daha da komik bir hal alıyor... ama ne yazık ki her şeyi açıklayamam."
"Max'in kendine has fikirleri var, örneğin takıma bir pit stop antrenmanı daha yaptırmak ve en hızlı turu garantilemek için yeniden pite gelmek gibi. Ancak bu riske değmezdi." dedi.
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