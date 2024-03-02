Marko, Verstappen'in mühendisiyle girdiği bahsi kazandı
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in performansı üzerine mühendisi Gianpiero Lambiase ile bahse girdiğini ve kazandığını açıkladı.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Steven Tee / Motorsport Images
Max Verstappen, Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarında harika bir performans sergiledi ve 0.2 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turları öncesinde Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Verstappen'in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase ile son dünya şampiyonunun nasıl bir sonuç elde edeceğine dair bahse girmiş.
Marko, Verstappen'in pole pozisyonuna bahis oynadı ve 50 Euro kazandı.
Marko, "50 avro kazandım ama bu miktarın yarısı Max'e gidecek - kendisi sıkı bir pazarlıkçı!"
"Antrenman turlarından sonra çok çalıştık ve kritik anda Verstappen faktörü devreye girdi. Bahreyn'de ön sıradan başlamamız harika."
"Charles Leclerc beklendiği gibi çok hızlıydı. Max üçüncü sektörü en iyi şekilde geçmeyi başaramasa da attığı tur pole pozisyonu için yeterliydi."
"Sergio'nun beşinciliği de bizi çok mutlu etti. Bu pistte geçiş yapabilirsiniz, bu yüzden yarış hakkında iyimserim." dedi.
Pole Man Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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