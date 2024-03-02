Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Bahreyn GP

Marko, Verstappen'in mühendisiyle girdiği bahsi kazandı

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in performansı üzerine mühendisi Gianpiero Lambiase ile bahse girdiğini ve kazandığını açıkladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarında harika bir performans sergiledi ve 0.2 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turları öncesinde Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Verstappen'in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase ile son dünya şampiyonunun nasıl bir sonuç elde edeceğine dair bahse girmiş.

Marko, Verstappen'in pole pozisyonuna bahis oynadı ve 50 Euro kazandı.

Marko, "50 avro kazandım ama bu miktarın yarısı Max'e gidecek - kendisi sıkı bir pazarlıkçı!"

"Antrenman turlarından sonra çok çalıştık ve kritik anda Verstappen faktörü devreye girdi. Bahreyn'de ön sıradan başlamamız harika."

"Charles Leclerc beklendiği gibi çok hızlıydı. Max üçüncü sektörü en iyi şekilde geçmeyi başaramasa da attığı tur pole pozisyonu için yeterliydi."

"Sergio'nun beşinciliği de bizi çok mutlu etti. Bu pistte geçiş yapabilirsiniz, bu yüzden yarış hakkında iyimserim." dedi.

Pole Man Max Verstappen, Red Bull Racing

Pole Man Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Sainz: "Q3'teki tempo eksikliğimiz şaşırtıcıydı"
Sonraki haber Magnussen: "Hulkenberg şu anda araçla benden daha iyi baş ediyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Bahreyn'de günün pilotu Sainz oldu!

Bahreyn'de günün pilotu Sainz oldu!

Formula 1
Bahreyn GP

Bahreyn'de günün pilotu Sainz oldu! Bahreyn'de günün pilotu Sainz oldu!

Canlı anlatım: Bahreyn GP

Canlı anlatım: Bahreyn GP

Formula 1
Bahreyn GP

Canlı anlatım: Bahreyn GP Canlı anlatım: Bahreyn GP

Leclerc: "Red Bull'a beklediğimizden daha yakınız"

Leclerc: "Red Bull'a beklediğimizden daha yakınız"

Formula 1
Bahreyn GP

Leclerc: "Red Bull'a beklediğimizden daha yakınız" Leclerc: "Red Bull'a beklediğimizden daha yakınız"

Son Haberler

Hamilton: "Beklediğimizden daha gerideyiz"

Hamilton: "Beklediğimizden daha gerideyiz"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Hamilton: "Beklediğimizden daha gerideyiz" Hamilton: "Beklediğimizden daha gerideyiz"

Piastri: "Geçen yıla kıyasla kötü bir başlangıç yapmadık"

Piastri: "Geçen yıla kıyasla kötü bir başlangıç yapmadık"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Piastri: "Geçen yıla kıyasla kötü bir başlangıç yapmadık" Piastri: "Geçen yıla kıyasla kötü bir başlangıç yapmadık"

Leclerc: "Yarışı kazanma şansımız yoktu"

Leclerc: "Yarışı kazanma şansımız yoktu"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Leclerc: "Yarışı kazanma şansımız yoktu" Leclerc: "Yarışı kazanma şansımız yoktu"

Horner: "Bizim açımızdan mükemmel bir sezon açılışı oldu"

Horner: "Bizim açımızdan mükemmel bir sezon açılışı oldu"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Horner: "Bizim açımızdan mükemmel bir sezon açılışı oldu" Horner: "Bizim açımızdan mükemmel bir sezon açılışı oldu"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye