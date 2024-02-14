Marko: "Verstappen'in Mercedes'e geçme ihtimali yok"

OE24 ile özel bir röportaj yapan Helmut Marko'ya pek çok konu hakkında soru soruldu.

Öncelikle Max Verstappen'in geçen yılki aracıyla bile kolayca şampiyonu olabileceği yorumuyla ilgili yorum yapması istenen Marko, "Bu saçmalık. Mesela geçen yıl McLaren bazı pistlerde bize yaklaştı ama yeterince tutarlı değillerdi."

"Yeni aracın neler yapabileceği, önümüzde hafta Bahreyn'deki testlerde netleşecek."

"Şimdiden söyleyebileceğimiz tek şey, yeni aracın geçen yılki aracın bir evrimi olduğu ve en iyi pakete sahip olduğumuz."

"Birkaç zayıf noktayı ortadan kaldırırsak, pek bir sorun olmayacak. Fakat kim bilir: belki de rakiplerimizden birisi özel bir şey yapmayı başarmıştır." dedi.

Marko, Hamilton'ın Ferrari'ye geçişine şaşırdığını da ekledi.

"Benim için de tam bir sürpriz oldu, sportif bir sansasyon - özellikle de zamanlama çok şaşırtıcı."

"İnsan bunun nasıl olduğunu merak ediyor. Mercedes 2023'ün ikinci yarısında Ferrari tarafından geçildi ve McLaren de daha hızlıydı."

"Belki de Hamilton dış dünyanın henüz bilmediği bir şey görmüştür."."

"Bu, Mercedes'i zayıflatması dışında bizim için hiçbir şey değiştirmiyor."

"Ferrari'yi güçlendirip güçlendirmeyeceğini ise zaman gösterecek. Genel olarak bakarsak, hisse fiyatları da dahil olmak üzere inanılmaz bir etkisi var."

"Bir bütün olarak spor için harika. Bence Netflix'ten daha iyi."

Toto Wolff'un Verstappen'i hedeflemesiyle ilgili Marko, "Aslında takım patronu olarak onun görevi bu, en iyi sürücüleri almak için elinden geleni yapmak.

"Fakta bu gerçekleşmeyecek çünkü Max'in iyi bir hafızası var ve geçmişte çok şey yaşandığını biliyor."

"Silverstone'u ya da Abu Dabi'de çıkan yaygarayı unutmadı. Bu onda büyük bir yara bıraktı." cevabını verdi.

Marko, Verstappen'in Mercedes'e geçmesine "ihtimal vermediğini" da açıkça belirtti.