Marko: "Verstappen'in maaşı, iki tarafın da tatmin olacağı seviyede"

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Red Bull, perşembe günü yaptığı açıklama ile Max Verstappen'in kontratını uzun vadeli olarak uzattığını duyurdu. 2021 dünya şampiyonu, Abu Dhabi'deki final yarışının ardından zaten yeni kontratın sinyallerini vermişti ve Helmut Marko da bu anlaşmayı mümkün olduğunca çabuk imzalamak istiyordu.

Sonunda taraflar, 2022 sezonu öncesinde yeni anlaşmaya imzalarını attılar. Verstappen en az 2028 sonuna kadar takımda kalacak ve yıllık 40 ila 50 milyon dolar arasında bir ücret alacak.

Bu, genç sürücüyü tüm zamanların en çok kazanan sürücülerinden birisi yapıyor. Geçmişte bu oranda para alan sadece Michael Schumacher ve Lewis Hamilton vardı.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, F1-Insider.com'a şöyle dedi: "Sayılar hakkında spekülasyon yapmak istemiyorum. Sadece her iki tarafın da memnun olduğunu ve anlaşmadan memnun kalacağını söyleyebilirim."

"Max Verstappen'e verdiğimiz büyük değeri, yeni sözleşmenin uzunluğundan anlayabilirsiniz." Red Bull genellikle bu tür uzun vadeli sözleşmeler imzalamaz."

Marko ayrıca, Verstappen'in taşıdığı karakterin, Red Bull'a tam uyduğunu söyledi ve ekledi: "Red Bull için karakterin çok önemli bir nitelik olduğu sır değil."

F1-Insider.com'a göre Verstappen, gelecekte Porsche ile Red Bull arasında anlaşma imzalanması halinde, Alman üreticinin elçilerinden birisi olacak.