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Marko: "Verstappen'in maaşı Hamilton'ı kızdırıyor"

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Lewis Hamilton'ın Max Verstappen'den daha az maaş almayı kaldıramadığını söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Yıllardır hemen hemen her sezon Hamilton'ın Ferrari'ye geçebileceği yönünde spekülasyonlar çıkıyor ve bu yıl da durum farklı değil.

İddialar İtalyan ekibin Hamilton'a astronomik bir rakam teklif ettiği yönünde fakat Mercedes kampı, Hamilton'ın takımda kalacağından emin.

Ancak kaynaklar Mercedes'in Hamilton'a eskisinden daha az maaş teklif ettiğini, bu yüzden de Hamilton'ın mutlu olmadığını öne sürüyorlar.

Helmut Marko, konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Marko, F1-Insider.com ile yaptığı görüşmede, "Hamilton'ı gerçekten rahatsız eden iki şey var."

"Birincisi, artık dünya şampiyonu değil ve gelecekte tekrar şampiyon olmakta zorlanacak."

"Red Bull'da kendisine yer olmadığını biliyor. Ferrari'nin sportif anlamda Mercedes'ten daha iyi olup olmayacağı da kesin değil."

"Sportif taraf bir yana, Lewis artık Formula 1'in en çok kazanan pilotu olmadığı gerçeğinden de hiç memnun değil. Artık en çok kazanan isim Max Verstappen."

"En azından Ferrari'nin yardımıyla belki bunu değiştirebilir." dedi.

İddialar Ferrari'nin Hamilton'a yaklaşık 40 ila 50 milyon dolarlık bir teklif yaptığı yönünde.

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