Marko: "Verstappen'in lastikleri olması gereken sıcaklığa hiç gelmedi"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in lastiklerini olması gereken sıcaklığa getiremediklerini söyledi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Max Verstappen, yağmurun vurduğu son bölümde iyi turlar çıkarmakta zorlandı ve sonuç olarak sprint yarışına dördüncü başlayacak.
Seansın ardından ServusTV'ye konuşan Helmut Marko, seansı şu sözlerle yorumladı: "Lastik sıcaklığı tek kelimeyle yetersizdi."
"Hamilton da çok kayıyordu, sonra lastiklerini değiştirdi, sanırım daha yüksek basınca geçti. Sonra aniden rekabetçi oldu."
"Her iki araçta da neredeyse aynı lastik basınçları vardı. Yine de, Perez'in sıcaklığı her turda bir puan arttı. O da rekabetçiydi ve hata yapmasaydı hemen önde olabilirdi."
"Max'in lastikleri doğru sıcaklığa ulaşamadı."
"Neden sıcaklığın bir araçta olması gerektiği gibi artarken, diğerinde tam tersi olduğunu bilmiyoruz."
Sprint yarışı sorulduğunda Marko, "Kuru zeminde öndeydik."
"Max'in aracında bir hata vardı ve bunu düzelttik. Bunun olumlu bir etkisi oldu. Bu açıdan bakıldığında, kuru olması koşuluyla Cumartesi günü için iyimseriz."
"Eğer hava yağmurlu olacaksa, lastikleri neden olması gereken noktaya getiremediğimizi öğrenmeliyiz."
"Bugün ilk 10'da iki Sauber aracı var. Yani her şey biraz piyango gibiydi. Mevcut nesil araçlarla hiç sürmediğimiz bir pistte sprint yarışı yapıyorduk ve bu da biraz sınırdaydı." cevabını verdi.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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