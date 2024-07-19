Marko: "Verstappen'in kontratında maddeler var, onu takımda tutmak için gelişmeliyiz"

Max Verstappen şu anda Formula 1'in en gözde pilotu; Red Bull' da işlerin yolunda gitmediği bir dönemde Mercedes kendisini istiyor.

Helmut Marko, F1 Insider ile yaptığı bir röportajda bu konu hakkında yeni sözler sarf etti.

Marko şöyle dedi: “Max bu kargaşanın ortasında kendinden emin şekilde ayakta duruyor."

"Gerektiğinde misafirhanesine çekiliyor ve kendi dünyasında yaşıyor."

"Aynı zamanda, başarılı olmak için ekibin bir arada kalması gerektiğinin farkında ve bunun için çabalıyor."

"Takım ruhunu korumalı ve beslemeliyiz. Verstappen gibi birini burada tutmanın ve yeni başarılar elde etmenin tek yolu bu.”

İş o noktaya gelirse, Verstappen'in Red Bull'dan gerçekten ayrılma ihtimali var.

Marko, “Max'in 2028 sonuna kadar sözleşmesi var. Ancak her F1 pilotu gibi onun da kontratında bazı maddeler var."

"Fakat her şeyden önce Max ile mümkün olduğunca çok başarı elde etmek istediğimize şüphe yok."

"Bu nedenle tüm takım onun ayrılmasını engellemek için çalışmak zorunda." dedi.

Marko, Mercedes'in Verstappen'in peşinde olmasını da anlıyor.

“Bu gayet normal. Verstappen başarıyı garanti ediyor, fark yaratan sürücü o."

"Bu sezon Ferrari, Mercedes ya da McLaren ile yarış kazanabilirdi. Eğer onunla anlaşmamız olmasaydı, biz de onu getirmek isterdik.” dedi.