Marko: "Verstappen'in kontratında erken fesih maddesi var"

Abu Dhabi'de gerçekleştirilen 2021 sezonunun final yarışında galibiyete ve şampiyonluğa uzanan Max Verstappen, Red Bull'a "Bunu en az 10-15 yıl daha birlikte yapalım" demişti. Helmut Marko, bu sözler üzerine Hollandalı sürücüyle yeni kontrat görüşmelerine başlama kararı aldı ve kış aylarında yeni kontratla ilgili ilk adımlar atıldı.

Mart ayının başında taraflar, 2028 yılına kadar devam edecek beş yıllık bir anlaşma imzaladılar. Bu, yeni anlaşma 2024, 2025, 2026, 2027 ve 2028 yıllarını kapsarken, Hollandalı sürücü bu süre zarfında gridin en çok kazanan isimlerden birisi olacak.

Yine de bu, F1 için çok uzun vadeli bir anlaşma ve bazı riskleri beraberinde getiriyor. Çünkü F1'de takım performansı yıldan yıla değişebiliyor ve eğer Red Bull hata yaparsa, Verstappen yıllarca şampiyonluk savaşından uzakta kalabilir. Özellikle 2026'daki değişim oldukça kritik olacak.

Fakat Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Motorsport.com kardeş kuruluşu Formel 1 ile yaptığı röportajda, galibiyetler için yarışamamaları halinde Verstappen'in sözleşmesini feshetmesini sağlayacak bir performans maddesi olduğunu doğruladı.

​​Marko, "Elbette. Mercedes'e karşı motor tarafında hiçbir şansımızın olmadığı 2014'teki gibi bir sert bir durum içerisinde girersek, o zaman bir serbest kalma fırsatı olduğu açık." dedi.

Verstappen, Porsche ile anlaşma için önemli mi?

Marko, motor yönünden boşuna bahsetmiyor. Teknik düzenlemelerdeki değişik sayesinde Red Bull rekabetçi görünüyor ve kurallardaki bir sonraki değişim 2026 yılında olacak.

O tarihte yeni motorlara ve tamamen sürdürülebilir yakıtlara geçiş yapılacak. Motorun elektrik tarafının önemi artacak ve MGU-H güç ünitesinden çıkarılacak.

Red Bull Powertrains halihazırda bu yeni kurallar üzerinde çalışıyor ancak Red Bull'un Porsche ve dolayısıyla VW Grubu ile güçlerini birleştirmesi çok muhtemel görünüyor.

Marko, Verstappen ile kontrat uzatmasının kendileri için önemli olduğunu doğruluyor.

Red Bull'un danışmanı, "Max Verstappen satranç oyununda önemli bir taş."

"Üreticilerin buna bakması şaşırtıcı değil ve bu açıdan takımın 'Bakın, biz en hızlı ve en iyi sürücüye sahibiz' diyebilmesi önemli."

"Takımda böyle bir adama sahip olmak, takımdaki tüm çalışanlarının orada kalması ve ortaklar için bir teşvik görevi görüyor.” dedi.

Porsche anlaşması göz önüne alındığında, 2026'da Verstappen'in aracında 1 numara olmasına ne kadar değer verdiği sorulduğunda, "Şimdi 'iyi' veya 'çok' dersem, o zaman her halükarda anlaşmayı yapacağımızı düşünürsünüz. Her şey açık. Her açıdan görüşme yapıyoruz ve bir üretici için en cazip ortak olmamız bence çok mantıklı."

"2026'daki araçta 1 numaraya sahip olmak elbette harika olurdu, ancak şu anda bundan çok uzağız." dedi.