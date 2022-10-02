Marko, Verstappen'in kazanmasına ihtimal vermiyor

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Verstappen, Marina Bay pistindeki sıralama turlarındaki son turunu atamadan pite çağrıldı çünkü aracında çok az yakıt kalmıştı ve bir tur daha atsaydı, benzini bitecekti. Böyle bir durumda da, araçtan yeterli miktarda yakıt alınamayacağı için diskalifiye olacaktı.

Fakat takım, ilginç şekilde bir önceki turu da iptal etmesini istemişti ve eğer Verstappen o turu tamamlasaydı da şimdi olduğundan daha yukarıda başlayacak.

Haliyle Verstappen duruma sinirlendi ancak bu durum pazar günü sekizinci başlayacağı gerçeğini değiştirmiyor.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko Auto Motor und Sport'a şöyle konuştu: "Pole pozisyonu ya da en azından ilk çizgi yerine sekizinci başlıyoruz, bu çok zor bir başlangıç pozisyonu. Burada geçiş yapmak çok zor."

"Bu pistte Macaristan'da yaptığımız gibi arayı kapatmak mümkün olmayacak."

Verstappen'in yakıtının bittiği ana da değinen Marko, "Son değil de ondan bir önceki turumuz bile pole pozisyonu için yeterli olabilirdi."

"Ancak pistin gelişimini hesap ettik ve son turu en iyi şekilde atmak istedik, bunun için de Pierre Gasly ile araya mesafe koymalıydık."

"Tartışma sırasında sadece beş turluk yakıt olduğu gerçeğini göz ardı ettik, bu yüzden son turu iptal etmek zorunda kaldık."

"Bu can sıkıcı bir durum. Faktörler bir araya geldi. Telaşa kapıldık. böyle bir şey bizim de başımıza gelebilir."

"Eğer o turu tamamlasaydık, o zaman bizi diskalifiye ederlerdi çünkü tankta hiç yakıt kalmazdı."