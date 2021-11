Marko: "Verstappen'in ilk virajdaki frenlemesi muazzamdı"

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Verstappen, nispeten daha yavaş start almasına rağmen Valtteri Bottas'ın hava koridoruna girdi ve birinci viraja girerken dış tarafta bir boşluk buldu.

Ardından hafta sonu boyunca olduğu gibi, oldukça geç fren yapan Verstappen hem ortadaki Bottas hem de iç taraftaki Lewis Hamilton'ı geçerek ilk sıraya oturdu.

Çok iyi bir tempo yakalayan Verstappen, yarışın kalan kısmında yaklaşık 15 saniyelik bir fark yaratarak galibiyete ulaşan isim oldu. Bu, 2021 sezonundaki 9. zaferiydi ve performansı Helmut Marko'dan övgü aldı.

Speed ​​Week'e konuşan Marko, "Neredeyse mükemmel bir gündü. Max'in ilk virajda bu kadar geç fren yapabildiğine inanamıyorum! Bu, ihtimallerin ötesinde bir fren denemesiydi. Gerçekten şaşırtıcıydı."

"Son yıllarda Meksika'yı kimse pole pozisyonundan başlayıp kazanamadı ve bu da bizi iyimser yaptı."

"Sıralama turları iyi geçmese de, yarışı kazanmak için gereken hıza sahip olduğumuzu biliyorduk. Verstappen'in ilk virajdaki harika atağının ardından her şey kontrolümüz altındaydı ve Max, arkasındakilerden kopmayı başardı."

"Form olarak yükselişteyiz, Brezilya'da 1-2 olmamız ve Mercedes'le aradaki farkı korumamız gerekiyor."

"Aracımızın Orta Doğu'daki yarışlarda nasıl olacağını göreceğiz, ancak aracımız aslında her yerde hızlı ve yüksek sıcaklıklar da bize çok uygun görünüyor."

Perez sorulduğunda Marko, "Perez ne yazık ki Hamilton'ı biraz geç sıkıştırdı. Bir ya da iki tur daha olsa Hamilton'ı geçerdi."

"Lewis'in lastikleri oldukça aşınmıştı. Ben stresten tırnak kemiren biri değilim ama Perez'in yakalamaya çalışması oldukça stresliydi." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and the rest of the field at the start

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images