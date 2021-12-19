Marko, Verstappen'in Hamilton'ı neden 5. virajda geçtiğini açıkladı

Max Verstappen, Abu Dhabi Grand Prix'sinin son bölümünde güvenlik aracı çıkınca, pit stop yapmış ve yeni set yumuşak lastiklere geçmişti.

Hamilton'da, yaklaşık 30 turu tamamlamış sert lastikler vardı ve yarış tekrar başladığında Verstappen, hemen zorlamaya başladı.

Normalde Hollandalı pilotun Hamilton'ı geçmek için uzun düzlüklerin sonunu kullanacağı düşünülüyordu ancak rakibini ani bir hamleyle 5. virajda geride bıraktı.

Sonrasında Hamilton'ın karşı hamlesiyle karşı karşıya kalan Verstappen, buna rağmen yerini korudu ve galibiyete uzandı.

Helmut Marko, Motorsport.com'un kardeş sitesi Formel1.de'ye bu hamleyle ilgili şöyle dedi: "Max'in bacağının alt kısmına kramp girmişti."

"Artık ayağını tam olarak kontrol edemiyordu ve durumun nasıl gelişeceğini bilmiyordu. Bu yüzden hemen atak yaptı."

"Normalde orada atak yapmazsınız çünkü o zaman Hamilton'a DRS'sini kullanarak karşılık verme şansı vermiş olursunuz."

"Fakat aynı zamanda 5. virajdan sonra hızlanırken çok fazla yol tutuşa ihtiyacınız var. Bu da yumuşak lastiklerle sahip olabileceğimiz bir şeydi."

Verstappen ise orada atak yapmasını şöyle açıklıyor: "Düzlük hızımın daha iyi olduğunu biliyordum ve 'Eğer öne geçersem kendimi savunabilirim' diye düşündüm. Eğer gerideyseniz, öndeki sürücü kapıyı her zaman kapatabilir ve o zaman kontrol sizde olmaz."