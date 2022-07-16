Marko: "Verstappen'in gelişi Ricciardo için kırılma noktası oldu"
Helmut Marko, Daniel Ricciardo'nun Max Verstappen'e karşı mücadele vermekten kaçtığını ve Avustralyalı pilotun Red Bull'dan ayrılma sebebinin bu olduğunu söyledi.
Verstappen, 2016 sezonunda Red Bull'a katıldı ve üç sezon boyunca Ricciardo ile takım arkadaşı oldu.
Verstappen, Red Bull ile ilk yarışında galibiyet aldı ve Ricciardo, 2018 sezonundan sonra "taze ve yeni bir mücadele" için takımdan ayrıldı.
Ancak Avustralyalı yıllar sonra, Red Bull'un Ricciardo'yu alenen suçladığı 2018 Azerbaycan kazasını ele alma şeklinin aldığı kararda bir rol oynadığını açıkladı.
Marko, Ricciardo'nun Verstappen ile mücadeleden kaçtığını söyledi.
Avusturyalı, "Max'in gelişi Ricciardo'nun kariyerinde kırılma noktası oldu."
"Mücadele etmektense, mesafesini korumak istedi."
"Sonrasında neler olduğunu biliyorsunuz. Bu çok kötü!"
"Onunla çalışmak her zaman güzeldi. Hızı, Max'in hızıyla kıyaslanabilir ama o nihai tutarlılıktan yoksun." dedi.
Ricciardo, Red Bull'dan ayrılmasından bu yana iki yıl Renault ve iki yıl da McLaren'da zorlu sezonlar geçirdi. Şimdi ise F1'deki geleceğiyle ilgili soru işaretleri var.
Fakat Marko, kazandığı sekiz galibiyetten yedisini Red Bull ile alan ve sürücüler şampiyonasında iki kez üçüncü olan Ricciardo'yu sevgiyle anıyor.
Marko, "Neşeli ve olağanüstü araç kontrolüyle doğuştan bir yetenek."
"İlk seçimde, son virajdan aracın arkası çok fazla dışarıdayken çıktığını hatırlıyorum ancak tekrar kontrol altına almayı başardı ve hatta biraz zaman bile kazandı."
"Daniel araca biniyor ve ilk andan itibaren hızlı oluyor."
"Red Bull Racing'e gelmeden önce bile kariyeri her zaman yükselişteydi. Red Bull Racing'deki ilk yılında, Vettel'i 3-0 yendi." dedi.
Sebastian Vettel o sırada son dünya şampiyonuydu ve Alman pilot, 2014'de Lewis Hamilton'a kaybetmeden önce dört kez şampiyon oldu.
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