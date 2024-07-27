Marko: "Verstappen'in gece simülasyon yarışına katılmaması yasak değil, tavsiye"

Max Verstappen artık gece simülasyon yarışlarına katılmayacak; en azından Red Bull'un isteği bu yönde.

Helmut Marko geçen hafta, Verstappen'in Macaristan GP öncesi simülasyon yarışlarına katılmasından dolayı uykusuz kaldığı yorumlarına katılmasa da, artık gece yarışlarında yer almayacağını söylemişti.

Macaristan GP öncesi bu kararı Sky Almanya'ya yorumlayan Marko, “Eğer bir yarış istediğiniz gibi gitmezse ya da örneğin yarışı beşinci sırada bitirirseniz, bu tür şeylerden kaçınmanız lazım."

“Simülasyon yarışlarının onun en büyük hobisi olduğunu biliyoruz. Ayrıca takım arkadaşı yarışmayı bırakana kadar o yarışta yer almak gibi bir niyeti de yoktu.” dedi.

Yine de Marko bunun tekrarlanmasını istemiyor ve Verstappen'le de bu konuda anlaştı:

“Tamamen farklı bir yaşam ritmine sahip olmasına rağmen gelecekte 00:00 ötesinde yarış yapmayacağı konusunda anlaştık."

"Kamuoyunda anlaşılabilir şekilde saldırıya uğrayan bu gibi şeylerden kaçınmalısınız.”

Verstappen daha önce bunun bir yasak olduğunu ima etmişti.

Ancak şimdi bunun hakkında, “Bu sadece çok güçlü bir tavsiye.” diyerek, sözlerini yumuşatıyor.