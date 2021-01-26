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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Verstappen'in en zayıf noktası sabırsızlığı"

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Marko: "Verstappen'in en zayıf noktası sabırsızlığı"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in zayıf noktalarından bahsetti.

Eğer Max Verstappen gelecek sene daha sürekli bir şampiyona adayı olacaksa, o zaman Lewis Hamilton'ın Hollandalı pilotun ana zayıf noktalarını öğrenmesi gerekecek - ve Red Bull takım patronu Helmut Marko tüm dünyaya bunları anlattı. 

Mercedes'in gelecek sene, 2014'te başlayan turbo hibrit dönemindeki dominasyonunu devam ettirmesi ve böylece Hamilton'ın, Michael Schumacher'in yedi dünya şampiyonluğu rekorunu kırması bekleniyor.

Red Bull garajında bulunan pek çok kişi, 2021'de şanslarının döneceğine inanıyor. 23 yaşındaki Verstappen de pek çok sene boyunca kapıyı çalan isim oldu ve şu anda şampiyonluk için Hamilton'a karşı savaşmaya hazır.

Ancak Helmut Marko, aynı babası Jos gibi, Max'ın sürüşündeki belirli bir noktadan endişe duyduğunu söyledi.

Marko'nun açıklamaları şu şekilde: "Eğer Max kontrolü kaybederse, çok sabırsız bir hal alıyor ve bu da onun zayıf noktası. Ve bazen kafasını duvara geçirme isteğine sahip olan bu Jos duruşu ortaya çıkıyor."

"Bu konuda giderek daha iyi hale geliyor, ancak ben bunun oldukça zor bir karakter özelliği olduğunu düşünüyorum."

Verstappen kokpitte oldukça ateşli bir pilot olmasına rağmen Hollandalı pilot son birkaç sezonda olgunlaşmayı başardı.

Marko açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Özel hayatta Max oldukça arkadaş canlısı, saygılı bir genç adam, aynı zamanda egosuna karşıt bir kişilik. Ancak aracın içerisinde çok farklı bir kişiliğe sahip. Onun pistin herhangi bir bölümünde konuşabilmesi çok ilgi çekici."

"Pek çok sürücü genelde düzlüğe çıkmayı bekler. Hızlı virajlarda sadece virajı geçmeye odaklanırlar ve ne kadar hızlı nefeslendiklerini duyabilirsiniz."

"Max için bu durum geçerli değil. Geçiş yaptığında veya liderliği aldığında her zaman iyi yorumlar yapar. Ve aynı zamanda çok iyi bir mizah anlayışına da sahip."

Verstappen ise hareket tarzı hakkında çıkan konulara şunları söyleyerek yanıt vermişti: "Ben böyleyim. Ben direkt bir insanım ve sahte değilim."

"Eğer durum kötüyse, durum kötüdür. Eğer durum iyiyse, durum iyidir. Ve siz de bunu duyarsınız."

Eski üst düzey tasarımcı Gary Anderson ise Verstappen'in Hamilton'ı değil, Williams'ın yetenekli pilotu George Russell'ı geçemeyeceğini düşündüğünü belirtti.

The Race için yaptığı 2020 değerlendirmesinde Anderson şunları söyledi: "Bence bir sürücünün aracı göklere çıkarması çok ama çok zordur."

"Şu anda sizin sürüş yeteneklerinize uygun olan aracı yaratmak için elinizin altında aletlerin olması gerekiyor. An itibariyle aracın suyunu çıkartarak, aracın atamayacağı bir tur zamanını atma günleri gideli çok uzun zaman oldu."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Efe Kahya

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