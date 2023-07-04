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Red Bull, Verstappen'in yarış sonunda pite girmesine neden izin verdi?

Helmut Marko, Avusturya Grand Prix'si sonunda Max Verstappen'in pite girmesine neden izin verdiklerini açıkladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Verstappen'in Avusturya Grand Prix'si son turunda en hızlı tur için pite girme fikrine Red Bull sıcak bakmadı. Yarış mühendisi Gianpiero Lambiase pilotuna, Verstappen ikinci sıradaki Charles Leclerc'in sadece birkaç saniye önünde çıkacağı için ekstra puan için yarışını riske atmamasını söyledi. 

Ancak Red Bull pilotu, pit duvarını dinlemedi ve 69. turun sonunda pite girdi.

Pitten Leclerc'in üç saniye önünde çıkan Verstappen, 70. turda lastiklerini ısıttı ve son turda 1:07.012'lik bir derece yaparak en hızlı turu attı.

Yarışın ardından, Verstappen'in tek bir puan için böylesine bir riske girmesi çok konuşuldu.

Marko bu konuda, Alman Auto Motor und Sport'a şunları söyledi: "Telsizde tartışmalar oldu." 

"Max huzursuz olmadan önce, onun istediğini yapmak ve onu mutlu etmek istedik; aksi takdirde en hızlı turu eski lastiklerle atabilirdi ve bu çok daha riskli olurdu."

"Ondan her zaman beklediğimiz gibi inanılmaz bir rahatlıkla sürüyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, waves to fans on his way to Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, waves to fans on his way to Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarıştan sonra Sky F1'e konuşan takım patronu Christian Horner, Verstappen'in hevesinin; takımın merhum sahibi Avusturyalı Dietrich Mateschitz'in görmek isteyeceği şey olduğunu açıkladı. 

Horner, "Verstappen, pit konusunda bize baskı yapıyordu."

"Yumuşak lastik takmak istediği belliydi ve Dietrich her zaman risk alınması gerektiğini söylerdi. Mekanikerler bugün pitte çok formdaydı, yani ortada çok büyük bir risk yoktu." dedi.

Verstappen ise bunun önceden planlanmadığını ve çok riskli olduğunu düşünmediğini söyledi.

"Aradaki farkı gördüm ve 'Pite girmeliyiz, en hızlı turu atmak istiyorum' dedim. Fırsatınız olduğunda bunu yapmalısınız." 

"Dışarıdan bakıldığında belki büyük bir risk gibi görünüyor ama araçtayken hiç risk gibi gelmedi."

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