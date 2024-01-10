Marko, Verstappen'in desteği sayesinde iki yıl daha Red Bull'da kalacak

Helmut Marko Red Bull ile ortaklığına devam edecek. Red Bull'un üst yönetiminde yapılan değişiklikler (kurucu Dietrich Mateschitz'in vefatının ardından) ve artık yaşlanmış olması nedeniyle Marko'nun 2024 yılı sonunda sona erecek olan mevcut sözleşmenin uzatılmayacağı konuşuluyordu.

Geçen sezon, Marko ve Christian Horner arasında Nyck De Vries (Horner'ın gözüne hiçbir zaman girememiş bir sürücü) ile sözleşme imzalanması konusunda yaşanan anlaşmazlıklar, 2005'in başından bu yana devam eden ortaklığın sona erebileceği söylentilerini körüklemişti.

Bunun üzerine Horner, Marko ile olan ilişkisini, her konuda fikir birliği olmasa da mükemmel olarak nitelendirdi. Horner, "Birbirimizi 27 yıldır tanıyoruz ve ilişkimiz her zamanki gibi açık ve net, hiçbir şey değişmedi." dedi.

Marko, 2024 sezonunun başlamasına bir aydan biraz fazla bir süre kala Red Bull GmbH (yani grubun ana şirketi) ile yeni bir sözleşme imzaladı. Bilgiler anlaşmanın 2026 sonuna kadar devam edeceği yönünde.

Bazıları bu seçimde -üst yönetimin- en parlak dönemini yaşayan takımın istikrarını koruma arzusunun yattığını düşünüyor.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Ancak içeriden bazı isimler Marko'nun kontratının uzatılmasının, Max Verstappen için de bir "zafer" olduğunu söylüyorlar. Dünya şampiyonu geçtiğimiz sonbaharda takım yönetiminde herhangi bir sürtüşme olduğunu kesin bir dille reddetti. Fakat Verstappen'in Red Bull bünyesinde en çok Marko ile anlaştığı sır değil.

Verstappen'in Marko'nun takımdaki varlığıyla ilgili çok net bir pozisyon aldığı konuşuluyor. Bir bakıma Marko'nun devam etmesini istedi.

Helmut Marko, babası Jos'tan sonra Max'in spor kariyerindeki en önemli figürdü. Avusturyalı menajer 2014 yılında Verstappen'in henüz 17 yaşındayken Formula 1'e katılmasına karar vererek büyük bir risk aldı ve Max defalarca kendisine inandığı için Marko'ya minnettar olduğunu vurguladı.

Marko, 2024 yılında beş farklı kategoride on sürücüyü destekleyecek olan Red Bull genç sürücü programının yönetiminde de aktif olarak yer almaya devam ediyor.