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Formula 1 Singapur GP

Marko, Verstappen'in başka takıma gitme ihtimalini değerlendirdi

Helmut Marko'ya Max Verstappen'in gelecekteki takım değişikliği ihtimalleri soruldu.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Max Verstappen, Red Bull Racing, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Bu sezon Red Bull'un performans düşüklüğü yaşaması üzerine Verstappen'in geleceği hakkında da bazı spekülasyonlar yapılmıştı.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in Red Bull ile güçlü bir bağının olduğunu ancak Formula 1 için kısa vadede daha fazla hedefinin olduğunu söyledi.

Marko şunları söyledi: "Max, Red Bull ile güçlü bir bağa sahip ve çok sadık."

"Ona 17 yaşında güvenip koltuk verdik. Bunu unutmadı."

"Ama Fernando Alonso gibi 40 yaşında Formula 1'de olmayacak. Bu yüzden şu an mümkün olduğunca başarılı olmak istiyor."

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