Marko, Verstappen'in ayrılmasına engel olmayacak
Helmut Marko, Max Verstappen'in ayrılmak istemesi halinde Hollandalı pilota karşı çıkmayacak.
Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, talk in the Press Conference
Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull Racing Bahreyn Grand Prix'sinde kazandığı duble ile sezona güçlü bir başlangıç yaptı fakat pist dışındaki kriz büyümeye devam ediyor.
Pazar akşamı Bahreyn'de Max'in babası Jos Verstappen'in Toto Wolff ile birlikte görülmesi, Hollandalı pilotun Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes'e geçebileceği dedikodularının artmasına yol açtı.
F1-Insider bunun üzerine, Verstappen'in sözleşmesinde Helmut Marko'nun artık takımın bir parçası olmaması halinde Max'in Red Bull Racing'den erken ayrılmasına izin veren bir "çıkış maddesi" olduğunu belirtti.
Ayrıca F1-Insider'a konuşan Marko, Verstappen'in takımdan ayrılmaya karar vermesi halinde onu engellemeyeceğini söyledi .
Marko, "Eğer Max ayrılmaya karar verirse, ona engel olmayacağım." dedi.
Geçtiğimiz günlerde Christian Horner'ın Max Verstappen'in menajeriyle Dubai'de bir toplantı yaptığı ortaya çıkmıştı.
Sonuç olarak Red Bull Racing'de sular durulmuyor; bir aydan kısa bir süre önce Helmut Marko, Verstappen'in takımdan ayrılma ihtimali olmadığını söylemişti fakat şimdi Horner sürücünün temsilcileriyle acil toplantılar yapıyor.
Verstappen Cidde'de basın karşısına çıkacak ve şüphesiz kendisinden Helmut Marko'nun sözleri ve son günlerdeki söylentiler hakkında yorum yapması istenecek.
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, Parc Ferme'de kutlama
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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