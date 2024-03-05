Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Bahreyn GP

Marko, Verstappen'in ayrılmasına engel olmayacak

Helmut Marko, Max Verstappen'in ayrılmak istemesi halinde Hollandalı pilota karşı çıkmayacak.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, talk in the Press Conference

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, talk in the Press Conference

Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull Racing Bahreyn Grand Prix'sinde kazandığı duble ile sezona güçlü bir başlangıç yaptı fakat pist dışındaki kriz büyümeye devam ediyor.

Pazar akşamı Bahreyn'de Max'in babası Jos Verstappen'in Toto Wolff ile birlikte görülmesi, Hollandalı pilotun Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes'e geçebileceği dedikodularının artmasına yol açtı.

F1-Insider bunun üzerine, Verstappen'in sözleşmesinde Helmut Marko'nun artık takımın bir parçası olmaması halinde Max'in Red Bull Racing'den erken ayrılmasına izin veren bir "çıkış maddesi" olduğunu belirtti.

Ayrıca F1-Insider'a konuşan Marko, Verstappen'in takımdan ayrılmaya karar vermesi halinde onu engellemeyeceğini söyledi .

Marko, "Eğer Max ayrılmaya karar verirse, ona engel olmayacağım." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Christian Horner'ın Max Verstappen'in menajeriyle Dubai'de bir toplantı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Sonuç olarak Red Bull Racing'de sular durulmuyor; bir aydan kısa bir süre önce Helmut Marko, Verstappen'in takımdan ayrılma ihtimali olmadığını söylemişti fakat şimdi Horner sürücünün temsilcileriyle acil toplantılar yapıyor.

Verstappen Cidde'de basın karşısına çıkacak ve şüphesiz kendisinden Helmut Marko'nun sözleri ve son günlerdeki söylentiler hakkında yorum yapması istenecek.

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, Parc Ferme'de kutlama

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, Parc Ferme'de kutlama

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Krack, Stroll'un Bahreyn GP'de dikkat çekmeyen ama puan aldıran sürüşünü övdü
Sonraki haber Vasseur: "Hamilton, Ferrari ile şampiyon olabileceğini düşünüyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Cidde için hedef geçen yılı tekrarlamak"

Verstappen: "Cidde için hedef geçen yılı tekrarlamak"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Verstappen: "Cidde için hedef geçen yılı tekrarlamak" Verstappen: "Cidde için hedef geçen yılı tekrarlamak"

Ben Sulayem, Las Vegas pistine onay verilmesini engellemeye çalışmış!

Ben Sulayem, Las Vegas pistine onay verilmesini engellemeye çalışmış!

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Ben Sulayem, Las Vegas pistine onay verilmesini engellemeye çalışmış! Ben Sulayem, Las Vegas pistine onay verilmesini engellemeye çalışmış!

Vasseur: "Hamilton, Ferrari ile şampiyon olabileceğini düşünüyor"

Vasseur: "Hamilton, Ferrari ile şampiyon olabileceğini düşünüyor"

Formula 1

Vasseur: "Hamilton, Ferrari ile şampiyon olabileceğini düşünüyor" Vasseur: "Hamilton, Ferrari ile şampiyon olabileceğini düşünüyor"

Son Haberler

Red Bull'dan, Perez'in sezon başlangıç performansına övgüler

Red Bull'dan, Perez'in sezon başlangıç performansına övgüler

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Red Bull'dan, Perez'in sezon başlangıç performansına övgüler Red Bull'dan, Perez'in sezon başlangıç performansına övgüler

Verstappen: "Cidde için hedef geçen yılı tekrarlamak"

Verstappen: "Cidde için hedef geçen yılı tekrarlamak"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Verstappen: "Cidde için hedef geçen yılı tekrarlamak" Verstappen: "Cidde için hedef geçen yılı tekrarlamak"

Brivio: "Trackhouse, MotoGP ve NASCAR arasında iyi bir birleşim fırsatı sunuyor"

Brivio: "Trackhouse, MotoGP ve NASCAR arasında iyi bir birleşim fırsatı sunuyor"

MGP MotoGP
Katar GP

Brivio: "Trackhouse, MotoGP ve NASCAR arasında iyi bir birleşim fırsatı sunuyor" Brivio: "Trackhouse, MotoGP ve NASCAR arasında iyi bir birleşim fırsatı sunuyor"

Pilotlar, pit yolu karmaşasına rağmen delta zamanı çözümünde birleşti

Pilotlar, pit yolu karmaşasına rağmen delta zamanı çözümünde birleşti

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Pilotlar, pit yolu karmaşasına rağmen delta zamanı çözümünde birleşti Pilotlar, pit yolu karmaşasına rağmen delta zamanı çözümünde birleşti

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye