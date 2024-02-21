Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Marko: "Verstappen'in aklını çelecek konu para değil performans"

Red Bull, Max Verstappen'in mevcut sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalıp kalmayacağı konusunda paranın değil performansın belirleyici olacağını söylüyor.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Red Bull Content Pool

Verstappen uzun vadeli geleceğini 2022 yılında, bir önceki yıl elde ettiği ilk şampiyonluk başarısının ardından Red Bull'a adadı.

Üç kez dünya şampiyonu olan Verstappen, 2016 İspanya Grand Prix'sinden itibaren Red Bull'a katılmadan önce 2015'te kariyerine Toro Rosso ile başladığı ilk andan itibaren F1'de her zaman Red Bull ailesi için yarıştı.

Ancak Lewis Hamilton'ın Ferrari ile anlaşması Mercedes'te 2025 için bir boşluk yaratırken, Hollandalı'nın Alman üretici için bir hedef olabileceğine dair spekülasyonlar vardı. Özellikle de onu büyük bir para teklifiyle cezbederlerse.

Ancak Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Verstappen'e yönelik ilgiden endişe duymadığı konusunda ısrar etti.

Marko, Verstappen'in sözleşmesinde erken ayrılmasına izin verecek performansla ilgili maddeler olduğunu kabul etse de, yalnızca performansında sürpriz bir düşüşün onu başka bir takımı düşünmeye teşvik edeceğini düşünüyor.

Red Bull'un kendi kanalı Servus TV'ye konuşan Marko, Verstappen'in durumunun tam olarak ne olduğunu açıkladı.

Verstappen'in 2028'den önce ayrılma olasılığı sorulduğunda Marko, "Her Formula 1 sözleşmesinde olduğu gibi, belirli başarı kriterlerinin karşılanmaması durumunda maddeler vardır. Bunlar Max'in sözleşmesinde de yer alıyor."

"Akıl almaz bir miktar paranın Max için bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Eğer ona kazanma kapasitesine sahip bir araba sağlayabilecek durumda değilsek... elbette bir yarış pilotu olarak başarılı olmak istiyor."

"Red Bull'da ışığı göremezse ve bu kriterler devreye girerse, o zaman etrafına bakacağı çok açık. Ama daha iyi bir şey nerede olabilir ki?" dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull'un bu yıl alması gereken bir sürücü kararı var. Sergio Perez'in sözleşmesi bu sezon sonunda bittiği için Verstappen'in yanındaki ikinci koltuğa kimin oturacağı merak ediliyor.

Marko, Red Bull'un Meksikalı ile anlaşmasını uzatıp uzatmayacağına ya da başka bir yere bakıp bakmayacağına karar vermeden önce Perez'in sezonun ilk aşamalarında nasıl bir performans sergileyeceğini görmek istediğini söylüyor.

Karar için doğru zaman sorulduğunda Marko, "Perez'in hala 2024 yılına kadar sözleşmesi var: bu ona bağlı."

"Eğer [2023'ün] son yarışlarını bitirdiğine benzer bir formda sürerse, o zaman rahatlıkla sözleşme uzatma hakkında konuşabiliriz."

"[Daniel] Ricciardo, [Yuki] Tsunoda'yı açıkça kontrol altında tuttuğunu göstermeli. O zaman aday olabilir. Ama bir tarih istediniz. Şunu söyleyebilirim: yaz tatilinden sonra, bazı değerlendirmeleriniz hazır olabilir." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Kravitz: "RB01'in, Red Bull'a daha fazla benzemesini bekliyordum"
Sonraki haber Ferrari: "Audi'yi 2026 F1 motoru konusunda büyük zorluk bekliyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
Marko: "Mercedes tarzı sidepod'un işe yarayıp yaramayacağını pistte göreceğiz"

Marko: "Mercedes tarzı sidepod'un işe yarayıp yaramayacağını pistte göreceğiz"

Formula 1

Marko: "Mercedes tarzı sidepod'un işe yarayıp yaramayacağını pistte göreceğiz" Marko: "Mercedes tarzı sidepod'un işe yarayıp yaramayacağını pistte göreceğiz"

Williams, 2023 versiyon çekme çubuklu arka süspansiyon kullanmaya devam edecek

Williams, 2023 versiyon çekme çubuklu arka süspansiyon kullanmaya devam edecek

Formula 1
Sezon öncesi testi

Williams, 2023 versiyon çekme çubuklu arka süspansiyon kullanmaya devam edecek Williams, 2023 versiyon çekme çubuklu arka süspansiyon kullanmaya devam edecek

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
Verstappen: "RB20 çok rekabetçi bir araç olacak"

Verstappen: "RB20 çok rekabetçi bir araç olacak"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Verstappen: "RB20 çok rekabetçi bir araç olacak" Verstappen: "RB20 çok rekabetçi bir araç olacak"

Verstappen, yeni sezonda yarışacağı kask tasarımını tanıttı

Verstappen, yeni sezonda yarışacağı kask tasarımını tanıttı

Formula 1

Verstappen, yeni sezonda yarışacağı kask tasarımını tanıttı Verstappen, yeni sezonda yarışacağı kask tasarımını tanıttı

Danner: "Mercedes, 2025 için Verstappen'i düşünmeli"

Danner: "Mercedes, 2025 için Verstappen'i düşünmeli"

Formula 1

Danner: "Mercedes, 2025 için Verstappen'i düşünmeli" Danner: "Mercedes, 2025 için Verstappen'i düşünmeli"

Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Ferrari: "Audi'yi 2026 F1 motoru konusunda büyük zorluk bekliyor"

Ferrari: "Audi'yi 2026 F1 motoru konusunda büyük zorluk bekliyor"

Formula 1

Ferrari: "Audi'yi 2026 F1 motoru konusunda büyük zorluk bekliyor" Ferrari: "Audi'yi 2026 F1 motoru konusunda büyük zorluk bekliyor"

Red Bull'un sidepod karmaşıklığı Bahreyn testleriyle netleşmeye başladı

Red Bull'un sidepod karmaşıklığı Bahreyn testleriyle netleşmeye başladı

Formula 1
Sezon öncesi testi

Red Bull'un sidepod karmaşıklığı Bahreyn testleriyle netleşmeye başladı Red Bull'un sidepod karmaşıklığı Bahreyn testleriyle netleşmeye başladı

Perez: "Mercedes içerisindeki dinamikleri izlemek büyüleyici olacak"

Perez: "Mercedes içerisindeki dinamikleri izlemek büyüleyici olacak"

Formula 1

Perez: "Mercedes içerisindeki dinamikleri izlemek büyüleyici olacak" Perez: "Mercedes içerisindeki dinamikleri izlemek büyüleyici olacak"

Son Haberler

Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"

Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!" Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"

Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"

Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu" Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"

Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"

Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor" Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"

Mercedes'in farklı ön kanadının yasallığı, neden gerçek bir şüphe konusu değildi?

Mercedes'in farklı ön kanadının yasallığı, neden gerçek bir şüphe konusu değildi?

F1 Formula 1

Mercedes'in farklı ön kanadının yasallığı, neden gerçek bir şüphe konusu değildi? Mercedes'in farklı ön kanadının yasallığı, neden gerçek bir şüphe konusu değildi?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye