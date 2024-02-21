Marko: "Verstappen'in aklını çelecek konu para değil performans"

Verstappen uzun vadeli geleceğini 2022 yılında, bir önceki yıl elde ettiği ilk şampiyonluk başarısının ardından Red Bull'a adadı.

Üç kez dünya şampiyonu olan Verstappen, 2016 İspanya Grand Prix'sinden itibaren Red Bull'a katılmadan önce 2015'te kariyerine Toro Rosso ile başladığı ilk andan itibaren F1'de her zaman Red Bull ailesi için yarıştı.

Ancak Lewis Hamilton'ın Ferrari ile anlaşması Mercedes'te 2025 için bir boşluk yaratırken, Hollandalı'nın Alman üretici için bir hedef olabileceğine dair spekülasyonlar vardı. Özellikle de onu büyük bir para teklifiyle cezbederlerse.

Ancak Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Verstappen'e yönelik ilgiden endişe duymadığı konusunda ısrar etti.

Marko, Verstappen'in sözleşmesinde erken ayrılmasına izin verecek performansla ilgili maddeler olduğunu kabul etse de, yalnızca performansında sürpriz bir düşüşün onu başka bir takımı düşünmeye teşvik edeceğini düşünüyor.

Red Bull'un kendi kanalı Servus TV'ye konuşan Marko, Verstappen'in durumunun tam olarak ne olduğunu açıkladı.

Verstappen'in 2028'den önce ayrılma olasılığı sorulduğunda Marko, "Her Formula 1 sözleşmesinde olduğu gibi, belirli başarı kriterlerinin karşılanmaması durumunda maddeler vardır. Bunlar Max'in sözleşmesinde de yer alıyor."

"Akıl almaz bir miktar paranın Max için bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Eğer ona kazanma kapasitesine sahip bir araba sağlayabilecek durumda değilsek... elbette bir yarış pilotu olarak başarılı olmak istiyor."

"Red Bull'da ışığı göremezse ve bu kriterler devreye girerse, o zaman etrafına bakacağı çok açık. Ama daha iyi bir şey nerede olabilir ki?" dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull'un bu yıl alması gereken bir sürücü kararı var. Sergio Perez'in sözleşmesi bu sezon sonunda bittiği için Verstappen'in yanındaki ikinci koltuğa kimin oturacağı merak ediliyor.

Marko, Red Bull'un Meksikalı ile anlaşmasını uzatıp uzatmayacağına ya da başka bir yere bakıp bakmayacağına karar vermeden önce Perez'in sezonun ilk aşamalarında nasıl bir performans sergileyeceğini görmek istediğini söylüyor.

Karar için doğru zaman sorulduğunda Marko, "Perez'in hala 2024 yılına kadar sözleşmesi var: bu ona bağlı."

"Eğer [2023'ün] son yarışlarını bitirdiğine benzer bir formda sürerse, o zaman rahatlıkla sözleşme uzatma hakkında konuşabiliriz."

"[Daniel] Ricciardo, [Yuki] Tsunoda'yı açıkça kontrol altında tuttuğunu göstermeli. O zaman aday olabilir. Ama bir tarih istediniz. Şunu söyleyebilirim: yaz tatilinden sonra, bazı değerlendirmeleriniz hazır olabilir." dedi.