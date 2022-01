Marko: "Verstappen çalıştığım en iyi pilot"

Hollandalı pilot, bu yıl her alanda zirvede yer almasının ardından kariyerinin ilk F1 şampiyonluğunu elde etmişti.

Bu, Red Bull'un 2013 Sebastian Vettel'den sonra ilk pilotlar şampiyonluğuydu. Vettel, 2010-13 arası Red Bull ile arka arkaya dört şampiyonluk elde etmiş ve o dönem kırılabilecek pek çok rekoru kırmıştı.

Verstappen de günümüzde çok iyi bir iş çıkarıyor ve bu yıl yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton karşısındaki performansı etkileyiciydi.

Ayrıca Hollandalı pilot, 22 yarışta aldığı 18 podyumla, bir sezonda en çok podyuma çıkma rekorunu eline geçirdi.

Helmut Marko, Servus TV ile yaptığı röportajda, Verstappen'in Red Bull'un 2005'te spora girdiğinden bu yana, birlikte çalıştığı en iyi isim olduğunu söyledi.

Hollandalı sürücünün şimdiye kadar çalıştığı en iyi sürücü olup olmadığı sorulduğunda Marko, "Evet, şüphesiz öyle."

"İnanılmaz bir iradesi var ve onu en çok öne çıkaran şey ne biliyor musunuz? Isınma turuna ihtiyacı yok."

"Eğer yağmur yağıyorsa, diğerleri beş ya da sekiz tura ihtiyaç duyar. Oysa Max çıkar ve daha ilk turunda en hızlı turu atar."

"Ya da Cidde Pisti'ne bakın, oradaki pisti kimse bilmiyordu. Diğerleri sürüş yapmaya devam ediyordu, sonra Max piste çıktı ve bam! Üç mor sektör! Bu onun büyüleyici özelliklerinden biri.” dedi.

Marko'ya göre Verstappen'i öne çıkaran şeylerden birisi de artık olgunlaşmış olması.

"Artık eskisi kadar agresif değil ve büyük resme daha iyi bakabiliyor. Bu önemli bir fark."

"İlk yıllarda Max, her zaman ve her koşulda en hızlı olmak isterdi. Şimdi nabza göre şerbet veriyor, gerçekten gerekliyse her şeyini veriyor."

“Artık çok daha sakin, tutarlı ve son derece yüksek bir seviyede yarışıyor. O gerçekten olağanüstü bir sürücü.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images