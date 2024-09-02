Marko: "Verstappen'e katılıyorum, durum Red Bull için endişe verici"

Yıla çok iyi başlayan Red Bull'un Monza'da dördüncü en hızlı takım görüntüsü çizmesi, Avusturyalı ekipte büyük bir endişeyle karşılandı.

Daha da endişe verici olan şey, takımın henüz denge sorunlarına bir çözüm üretememiş olması.

Marko yarışın ardından şöyle dedi: "Bugün bizim için mümkün olan en fazla şey 6. ve 8. olmaktı."

"Tek pit stop bizim için mümkün değildi. Lastikleri gördünüz mü bilmiyorum iki ya da üç tur daha atsaydık tamamen biterlerdi."

"Sonuca çok şaşırmadık; geçmişte iyi olduğumuz hiçbir şey artık bize yardım etmiyor. Geçmişte sıcak hava bize yardımcı oluyordu fakat bu hafta sonu çok uzaktaydık."

"Hızlı bir şekilde çözüm üretmemiz gerekiyor."

"Mevcut durum endişe verici. Ben de kesinlikle Max gibi hissediyorum."

Marko, Ferrari'nin galibiyete ulaşmasından memnun.

"Bugün Ferrari'nin yaptıklarından çok memnunum. Yarışta tek pit stop riskini aldılar ve kazanmaları çok hoşuma gitti."

"Monza için mükemmel ve riskli bir stratejiyle bunu yapmaları çok iyi sonuç verdi."

Acilen güncellemeye ihtiyaç duyduklarının söylenmesi üzerine Marko "Bunun sadece bir güncelleme meselesi olduğunu sanmıyorum."

"Önemli olan araçta kabul edilebilir bir denge yakalamamız. Geriye gitmeli ve nerede yanlış yöne gitmeye başladığımızı görmeliyiz." dedi.

Minimum yere basma gücü üreten bir arka kanat getirmenin kendileri için durumu daha da kötü yapacağını vurgulayan Marko, ön kanatların da yine önemli olduğuna dikkat çekti.