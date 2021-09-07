Marko: "Verstappen, Zandvoort'ta inanılmazdı"

Max Verstappen, cumartesi günü iyi bir turla aldığı pole pozisyonunu, pazar günü galibiyete dönüştürmeyi başardı.

Hollandalı pilot, iki Mercedes aracına karşı tek başına yarışmasına rağmen kritik anlarda çok iyi performans gösterdi ve galibiyete ulaşmayı başardı.

Yarışın ardından konuşan Helmut Marko, bunun kariyerinin en iyi anı olduğunu ve Verstappen'in çok iyi bir iş yaptığını belirtti.

Marko şöyle konuştu: "Red Bull olarak Hamilton'a harika yanıtlar verdik. Mercedes ne yaparsa yapsın Max, lastiklere aşırı yüklenmeden her duruma mümkün olan en iyi şekilde yanıt verdi. Hamilton ne zaman yaklaşsa, Max yeniden arayı açtı. Bu yüzden tüm ekibi tebrik ederim. Max inanılmazdı."

"Dediğim gibi Hamilton zorladı ve her şey, lastiklere en iyi şekilde bakmakla ilgiliydi. Max harika bir iş yaptı ve Lewis'in iki denemesinin dışında hiçbir tehlike yoktu."

"Bottas önümüzdeyken de biraz tehlike vardı ama neyse ki lastikleri bitmişti ve hatalar yaptı. İki araca karşı tek araçlaydık ve bizim için zordu. Fakat Max kazanmayı başardı."

"Şimdi şampiyonada üç puan öne geçti ve bu iyi. Büyük riskler almadan en hızlı turu almamız mümkün görünmüyordu."

"Ayrıca Max dört ev yarışının (Belçika, Avusturya, Steiermark ve Hollanda) hepsini kazandı! Fakat bu hafa sonu yapılan yarış onun için daha önemliydi."

"Açıkçası bunun Red Bull danışmanı olarak şimdiye kadarki en iyi günüm olduğunu düşünüyorum. Gerçekten inanılmaz! Takımın ve Max'in böyle bir seyircinin önünde ortaya koyduğu performans inanılmaz. Bundan daha fazlasını isteyemeyiz."