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Marko: "Verstappen, yedi kez dünya şampiyonu olabilir"

Helmut Marko, Max Verstappen'in Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın rekorlarını egale edeceğine inanıyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Max Verstappen, Red Bull Racing, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Red Bull'un hakimiyeti ve 2026'ya kadar yönetmeliklerde değişiklik yapılmaması göz önüne alındığında, Red Bull motor sporları danışmanı Marko, Verstappen'in Hamilton ve Schumacher'in rekorunu egale etme yolunda olduğuna inanıyor.

Verstappen'in elde ettiği pek çok rekor olsa da şu anda en çok konuşulan rekor kaç dünya şampiyonluğu elde edebileceği.

İlk şampiyonluğunu 2021'de kazanan Verstappen, Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet ve Ayrton Senna'ya üç şampiyonlukla katıldı ve şu anda tüm zamanların rekorunun dört gerisinde.

Red Bull'un aynı hakimiyet seviyesini sürdürmesi halinde Verstappen 2026'daki yeni düzenlemelere kadar beş şampiyonluk elde edebilir.

Avusturya'da yayın yapan oe24 sitesine verdiği röportajda Marko, Schumacher ve Hamilton'ın rekorunu Verstappen'in egale edebileceğine inandığını dile getirdi.

"Bu konuda Max'e güveniyorum."

"Dünya şampiyonlukları kazanmaya devam edecek, sadece bu yılki gibi 22 yarışlık sezonu 21 galibiyetle bitmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum."

"Harika bir aracımız ve motivasyonu yüksek bir ekibimiz var, bu hakimiyet için önemli bir nokta. Örneğin Sergio Perez en iyi pilotlardan biri olmasına rağmen hakkında çok kötü konuşuldu ama sadece takım arkadaşı olarak yüzyılın yeteneğine sahip olduğu için şanssız."

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