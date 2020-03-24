Marko: "Umarım Verstappen, Coronavirüs kapar"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Red Bull pilotu Max Verstappen'in daha iyi bir bağışıklık sistemi için Coronavirüs kapmasını istiyor.
Dünya şampiyonu Lewis Hamilton, daha önce kendisine Coronavirüs bulaştığı yönündeki söylentileri reddetmişti. Hamilton, birkaç hafta önce COVID-19 testi pozitif çıkan İngiliz aktör Idris Elba'yı da içeren bir etkinliğe katılmıştı.
Coronavirüs'le ilgili mevcut endişeler, diğer sürücülerde de var.
Red Bull danışmanı Helmut Marko'ya göre, Red Bull pilotu Max Verstappen de endişeli.
Avusturyalı Kronen Zeitung gazetesine konuşan Marko, "Bana bir telefon görüşmesinde enfeksiyondan korktuğunu söyledi." dedi.
Ancak Marko, "Belki onu yakalarsa daha iyi olur. 22 yaşında, risk grubunda değil. Bu virüs, şampiyonluk mücadelesine başladığında ona ekstra bağışıklık verir." diyerek ilginç bir yorumda bulundu.
Marko ayrıca, "Max Verstappen ESpor konusunda tutkulu, birbiri ardına sanal yarışlara katılıyor. Alex Albon da antrenman yapıyor, formunu koruyor. Monako'da sokağa çıkma yasağıyla ilgili sorunları var. Bir evden diğerine geçmek için bir sebebiniz olmalı." derken, 2020 hedeflerinin ne olduğu sorusuna, "Şansımızı denemek ve Max ile şampiyonluk için yarışmak istiyoruz." yanıtını verdi.
Formula 1 ekipleri 2021 teknik düzenlemelerini 2022'ye ertelemeyi kabul etmişlerdi.
Bu konuda Marko, "Evet, bunu destekliyoruz. Şimdi tüm takımlar gelir kaybediyor. Beş yarış gerçekleşmezse, 100 milyon euro kaybedeceğiz. Şimdi düzenlemeler istikrarlı ve eğer parçaları dondurursak, masraflar net bir şekilde düşecek ve bütçe kısıtlamasının bile altında kalacak." dedi.
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Marko: "Umarım Verstappen, Coronavirüs kapar"
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