Marko: "Verstappen, Vegas'ta ne kadar agresif ama adil yarışabildiğini gösterdi"

Las Vegas GP'ye Charles Leclerc'in ardında ikinci sıradan başlayan Verstappen, daha iyi bir start alarak ilk virajda Ferrari pilotuna meydan okudu.

Hollandalı pilot, viraja derinden girerek Leclerc'i pist dışına itti ve bunun sonucunda beş saniye ceza aldı.

Marko, bunun Verstappen'i engellemek yerine 'gaza getirdiğini' söylüyor.

Sky Deutschland'a konuşan Marko, "Max orta lastiklerde beklediğimizden daha fazla lastik aşınması yaşadı, Ferrari o lastikte daha iyiydi."

"Sonrasında beş saniyelik bir zaman cezası aldık ve Max adeta gaza geldi."

"Sert lastikte nelerin mümkün olduğunu, yarışları nasıl okuyabildiğini ve ne kadar agresif ama adil yarışabildiğini gösterdi." dedi.

Başlangıçta ceza aldığı için hayal kırıklığına uğramış olsa da Verstappen, daha sonra bunun doğru bir karar olduğunu kabul etti.

"O anda, adrenalinin de etkisiyle, karardan memnun değildim. Ama geriye dönüp baktığımda, doğru kararın bu olduğunu gördüm."

26 turda Verstappen, bu kez Mercedes pilotu George Russell ile bir olay yaşadı. İkilinin temasının ardından hakemler, Russell'ın hatalı olduğuna karar verdi ve Mercedes pilotu beş saniye ceza aldı. Verstappen ise hasarlı kanatla yarışmak durumunda kaldı.

Pistteki parçalardan dolayı güvenlik aracı çıktığında Red Bull, pilotlarını taze sert lastikler için pite aldı. Bu noktada Perez liderliği Leclerc'e bıraktı.

Red Bull takım arkadaşları Leclerc'in peşine düşerken Verstappen 37. turda liderliği ele geçirdi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Marko, "Bununla biraz risk aldık."

"Yarış için iki set saklamak istediğimizden, antrenmanda kasıtlı olarak bu sert lastikleri kullanmadık."

"Neyse ki planımız işe yaradı. İki araç da sert lastikle Ferrari'den daha iyiydi."

"Güvenlik aracının ardından Leclerc'in lastikleri beş tur daha eskiydi, dolayısıyla onun için aşınma bizden daha önce başladı."

"Max DRS'den kopmayı başardıktan sonra yarışı sakin bir şekilde bitirdi. O anda zaferi eve götüreceğimizi biliyorduk." dedi.