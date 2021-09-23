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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Marko: "Liderliğimizi kazalarla değil, sonuçlarla korumalıyız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, yılın kalan kısmında şampiyona liderliğini iyi sonuçlar alarak korumalarını ümit ediyor.

Marko: "Liderliğimizi kazalarla değil, sonuçlarla korumalıyız"

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, Silverstone'daki kazanın yankıları devam ederken,  bu kez İtalya'da kaza yaptılar. Variante del Rettifilo'da yaşanan ve epey tartışılan olayda, şampiyonluk için mücadele eden iki pilot da yarışa veda etti.

Her iki sürücü de bu kazadan yara almadan kurtuldu ancak bitime sekiz yarış daha var ve şampiyonluk için çekişen bu iki ismin birbirleriyle daha sık savaşacağı düşünülüyor.

Takım danışmanı Helmut Marko, RTL ile yaptığı röportajda, Red Bull'un adil bir düello istediğini belirtirken, iki pilot arasındaki saygıya önem verdiklerini dile getirdi.

Marko, "Kendi açımızdan Max'i etkilemeye çalışıyoruz ki aralarında karşılıklı saygı oluşsun ve temastan kaçınabilsinler."

"Ancak onlar birer sürücü. Bu yüzden vizörü kapattıkları anda her şeyi unutmuş oluyorlar. Umarım Mercedes de aynısını yapar. Hamilton en başarılı pilot ve aynı zamanda çok deneyimli. Max de şimdiye kadar 100'ün üzerinde Grand Prix'ye katıldı. Bu mücadelede sağduyunun galip geleceğini düşünüyorum."

"Teoride avantajlı bir konumdayız. Fakat liderliğimizi, sekiz yarışta sekiz kaza yaparak değil, iyi sonuçlar elde ederek korumak istiyoruz." dedi.

Hamilton ve Verstappen'in arkadaş olup olamayacağı sorulduğunda Marko, "Hayır, bunun olabileceğini sanmıyorum. Onlar tamamen farklı olan iki karakter. Ayrıca bunun ötesinde, farklı felsefelere ve farklı yaklaşımlara sahip olan Red Bull ve Mercedes gibi iki farklı takım da var."

"Şu noktada arada bir tür gerginlik olduğu doğru ama düşman olmalarına da gerek yok. Karşılıklı saygı olması bana göre yeterli." dedi.

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