Marko: "Verstappen bir noktada 'hepsi bu kadar, ben gidiyorum' diyebilir"

Formula 1, 2026'dan itibaren yeni bir döneme girecek ve araçların hem aerodinamisi hem de motor yapısı değişecek.

Verstappen mevcut kural dönemine çok iyi başlayan Red Bull ile arka arkaya üçüncü şampiyonluğuna gidiyor fakat 2028 sonuna kadar devam eden kontratına rağmen geleceğiyle ilgili şüpheler var.

Her fırsatta rekorlarla ilgilenmediğini söyleyen Verstappen, "Sayılarla ilgilenmiyorum. Geçmişe göre daha fazla yarış var ve elinizde kazanabilecek bir aracınız varsa, rekorları kırmak ve büyük sayılara ulaşmak doğaldır."

"Rekabetçi bir aracım olduğu sürece F1'den ayrılmak zor olacak. Şu anda Red Bull ile 2028'e kadar sözleşmem var. O tarihe geldiğimde 31 yaşında olacağım ve ne yapacağımı değerlendireceğim. Şahsen F1 dışındaki şampiyonalarda da yarışmak istiyorum." dedi.

Red Bull danışmanı Helmut Marko Hollandalı pilotun tutumunu anlıyor ve gücünü "tutkusundan" aldığını belirtiyor.

Marko'ya göre spora olan tutkusu kaybolduğunda da aniden emekli olabilir.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Erik Junius

Motorsport-Magazin'e konuşan Marko, "Max farklı biri. Bir gün gelip 'teşekkür ederim, her şey bitti' diyebilir."

"Tutkusu kaybolduğunda 'işte buraya kadar' diye düşüneceğini görebiliyorum."

"Yedi dünya şampiyonluğu rekorunu egale edene kadar yarışacağını inanmıyorum. Çünkü bu spora karşı büyük bir hayranlığı var. Onun içinde bu hep olmalı."

"Örneğin Alonso gibi ısrarcı olacağını düşünmüyorum. Bir noktada aldığı keyif azaldığında 'işte bu kadar' diyecek. 2028'den sonra devam edip etmeme kararı bence sporun gittiği yönle ilgili olacak."

"Eğer bu yönden ötürü tutkusunu kaybederse, büyü bozulursa, emekli olacağını düşünüyorum. Sırf şampiyon olabilmek için ısrarla yarışacağını düşünmüyorum." dedi.

Marko, Verstappen'in son yıllarda çok olgunlaştığını gözlemliyor.

"Max çok olgunlaştı. İlk dünya şampiyonluğunun ardından artık daha az risk alıyor. Aynı zamanda yarışı okuma becerileri de çok gelişti. Her detayı kavradı. Hatta yarış sırasında radyoda bizimle sohbet ediyor!"

Marko, Red Bull'un efsanesi Sebastian Vettel ile Verstappen arasında bazı önemli farklar olduğunu söyledi.

Marko, "Sebastian teknik tarafa çok önem veriyordu ve araç üzerinde çalışmak için mühendisleriyle beraber daha uzun süre pistte kalıyordu."

"Max ne istediğini ya da neye ihtiyacı olduğunu söylüyor ve sonra gidiyor. Detaylı çalışmalarda Sebastian kadar işin içinde değil." dedi.