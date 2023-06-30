Marko: "Verstappen, tıpkı Rosberg gibi erkenden ayrılabilir"

Son üç sezondur rekabetçi bir aracın direksiyonuna geçme fırsatı yakalayan Verstappen, ne kadar iyi olabileceğini kanıtladı ve şu anda üst üste üçüncü şampiyonluğuna emin adımlarla yürüyor.

Ancak kendisinin sporun gidişatından pek memnun olduğu söylenemez, dolayısıyla birçok kişiye göre mevcut sözleşmesinin bittiği 2028 sezonunda, yani henüz 32 yaşında emekliye ayrılabilir.

Bu ihtimali pas geçmeyen Helmut Marko, pilotunun ne olursa olsun yarışmayı bırakmayacağından da emin.

Inside Line isimli bir podcast'e konuşan Marko,"[Max'in] sonsuza dek yarışmayacağının farkındayım, kendisi Nico Rosberg gibi erkenden ayrılabilir."

"Ancak umuyorum ki kötü bir sezonun ardından hemen bırakmaya karar vermez. Öncesinde bize sinyal vermesini isterim. Dediğim gibi, erkenden ayrılması ihtimal dahilinde."

"F1'den ayrılsa bile yarışmayı tamamen bırakmayacaktır. Le Mans 24 Saat gibi zevk alabileceği birçok yarışa çıkacaktır."

"F1 dünyasının ne kadar baskı dolu olduğunu unutmayın: 22-23 yarış, her hafta simülatör, tonla PR aktivitesi ve daha nicesi."

"Çok çalışmanız gerekiyor, bunu yaparken tüm stresle baş etmelisiniz." dedi.