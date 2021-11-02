Marko: "Verstappen tamamen iyileşti"

Austin'de gerçekleştirilen yarışta hem Max Verstappen hem de Sergio Perez rahatsızlanmıştı. Bu yüzden her ikisi de için de yarış, normalden daha zor geçti.

Verstappen bu konuda hiçbir şey söylemedi ancak Helmut Marko, Hollandalı pilotun yarışta gözünün karardığını ve bol su içerek kendine geldiğini söylemişti.

Buna rağmen Verstappen'in harika performans gösterdiğini söyleyen Marko, galibiyete ulaşmasının etkileyici olduğunu belirtmişti.

Sport1'e yeni bir açıklama yapan Marko, aradan geçen 1.5 haftalık sürecin ardından Verstappen'in tamamen iyileştiğini belirtti.

Marko, "Şu anda iyi durumda. COVID-19 zamanında bile kapabileceğiniz normal soğuk algınlığı virüsleri hâlâ var. Max'e bu oldu ve onu biraz zorladı."

"Yarışın başlangıcında kendisini gerçekten zinde hissetmiyordu. Ardından kokpitte çok fazla sıvı tüketti ve bu da onu daha iyi hale getirdi." dedi.

Marko, bir önceki açıklamasında Verstappen'in gözlerinin tamamen karardığını belirtmişti. Bunun üzerine bazı kesimler, neden Verstappen'in yarıştan çekilmediğini sorguladı çünkü pistteki varlığı, herkes için bir tehlike oluşturabilirdi.

Bunu yorumlayan Marko, "Onun için durum hiçbir zaman tehlikeli bir hal almadı. Aksine yarışta gösterdiği performans eşsizdi. Grand Prix'sinin her aşamasında sahip olduğu bakış açısı şaşırtıcıydı."

"Yarışta Perez'i taktiksel anlamda pite almak için doğru zamanın ne olduğunu yarış esnasında belirecek seviyedeydi. Normalde bu işi aslında garajdaki mühendisler yapar!" diyerek gülümsedi.

Marko, Meksika ve Brezilya içinse net bir şey söylemekten kaçınıyor.

"Mercedes, ayar anlamında araçlarını bize kıyasla daha fazla hızlandırabiliyor. Bizim aracımız daha karmaşık, bu yüzden genellikle aynı şeyi yapmamız daha fazla vakit alıyor."

"Eğer Max, sonraki iki yarışı kazanırsa, şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmış olacağız."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images