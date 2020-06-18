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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Verstappen takım içerisinde Vettel'in bizimle yarıştığı dönemki kadar rahat"

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Marko: "Verstappen takım içerisinde Vettel'in bizimle yarıştığı dönemki kadar rahat"
Ekleyen:
, Editör
18 Haz 2020 06:20

Helmut Marko, Max Verstapen'in bu yıl takım içerisinde kendisini 2010-13 yılları arasında şampiyonluk kazandıkları Sebastian Vettel kadar rahat hissettiğini söyledi.

Max Verstpapen, 2016'nın ortasında Red Bull'a katıldı ve bu yıl takımla dördüncü tam sezonuna katılacak.

Hollandalı pilot geçen yıl kariyerinin en iyi sezonunu geride bırakmıştı ve bu yıl bir adım daha atmayı ve şampiyonluk savaşı vermeyi umut ediyor.

Verstappen'in takımdaki en büyük destekçilerinden birisi olan Helmut Marko, genç sürücünün takım içerisinde çok rahat hissettiğini söyledi.

Kronen Zeitung'a verdiği demeçte Marko, "Takım içinde kendisini çok rahat hissediyor ve Vettel'in bizim için yarışı dönemde olduğuyla benzer bir pozisyonda."

"Şu noktada en önemli şey onun için pist üstünde kazanabilecek bir aracımız olması ve Mercedes'in ana rakibi haline gelmemiz." dedi.

Marko, bu yıl her yarışın çok önemli olduğuna dikkat çekti ve hata yapmamaları gerektiğinin altını çizdi.

"Bu yıl kaç yarış yapılacak bilmiyoruz ve bu da her yarışı sanki son yarışmış gibi daha önemli hale getiriyor. Bu yüzden dünya şampiyonluğunu kazanma konusunda dayanıklılık önemli."

"Ayrıca her hata şampiyonluğa da mal olabilir. Bu, tabii ki sürücü hatalarını da kapsıyor."

 

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Editör Kemal Şengül

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