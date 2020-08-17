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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Verstappen stratejiyi bize bırakmalı"

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Marko: "Verstappen stratejiyi bize bırakmalı"
Ekleyen:
, Editör
17 Ağu 2020 10:01

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in stratejiyle ilgili şikayetlerinde haklı olsa bile kararı kendilerine bırakması gerektiğini söyledi.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan ve startla birlikte Valtteri Bottas'ı geçen Verstappen, yarışın başında Lewis Hamilton'ı yakından takip etmeyi başarsa da, sonrasında lastik problemleri yaşamaya başladı.

Verstappen, özellikle ilk bölümün sonunda lastiklerini canlı tutmakta büyük zorluk yaşadı ve Hamilton'la fark 8 saniyenin üzerine kadar çıktı.

O nokta Verstappen telsiz üzerinden yarış mühendisine, Hamilton'dan ziyade kendi yarışlarına odaklanmaları gerektiğini, çünkü açık bir şekilde yumuşak lastiklerde onlar kadar hızlı olmadıklarını belirtti.

Takımın kendisine pite almama ısrarı üzerine Verstappen, "Tekrarlamamı mı istiyorsunuz? Bu lanet olası lastikler öldü!" diye bağırdı ve birkaç tur sonra pite girdi.

Helmut Marko bunu şöyle yorumladı: “Max stratejiyi bize bırakmalı, takım nasıl hareket edeceğini daha iyi biliyor."

"Her şeyi hesapladık ve belirli bir lastik setiyle kaç tur atılabileceğini biliyorduk. Bazı turları, lastiklerinin limitlerinde atması gerekeceği ortadaydı ama bu da görevin bir parçasıydı."

"En önemli şey Bottas'ı geride tutmaktı. Sonunda her şey yolunda gitti."

"Bu, yarışta elde edilebilecek maksimum sonuçtu. İki çok hızlı Mercedes aracının arasına girmek gerçekten büyük bir başarı."

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Editör Kemal Şengül

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