Marko: "Verstappen, Senna-Prost gibi kasıtla bir şey yapmadı"

Max Verstappen, pazar günü gerçekleştirilen İtalya Grand Prix'sinde, şampiyonadaki ana rakibi Lewis Hamilton'la çarpıştı.

Hollandalı pilot, yavaş pit stopun ardından Lando Norris'in gerisine düşmüştü ve Lewis Hamilton'a da geçilmek üzereydi.

Hamilton pitten üçüncü sırada çıksa da Verstappen, ilk virajda geç fren yaparak Hamilton'ı geçmeye çalıştı. Ancak ikili, ikinci viraja yan yana geldiğinde, Verstappen kerbe çıktı ve zıplayarak Hamilton'a çarptı. Bu, her iki pilotun da yarışının sonu oldu.

Bu olay akıllara rağmen 1990 yılında Ayrton Senna ve Alain Prost arasında yaşananları getirdi. O dönem Japonya GP'de ikilinin çarpıştığı bir an vardı ve ge kazadan sonra herkes buna atıfta bulundu.

1996 F1 şampiyonu Damon Hill de Verstappen'in bu hamleyi bilerek yapmış olabileceğini söyledi.

Ancak Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, bu görüşleri açık bir dille reddetti.

Marko, "Max ve Lewis'in arkadaş olmayacağı gerçekten çok açık."

"Yaptığımız hata yüzünden Max'in pit stopu planladığımızdan daha uzun sürdü. Aksi takdirde araçlar birbirine yakın olmazdı. Fakat bunu, sıradan bir yarış olayı olarak görüyorum."

"Hamilton daha fazla yer bırakabilirdi, ama Max'in kasten kazaya neden olduğunu varsaymak saçmalık. Prost ve Senna gibi de değil. İki olay arasındaki fark gerçekten büyük."

“Sonuçları aynı olabilir, fakat o bilerek yapılan bir şeydi."

"Burada her ikisi de kazaya neden olmak istemedi. Sonuçta her iki aracın da yarış dışı kalmasını önceden planlayamazsınız." dedi.

Verstappen, pazar günkü yarışın ardından şampiyonada beş puan farkla ilk sırada yer alıyor.