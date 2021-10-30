Marko: "Verstappen, şampiyonluk mücadelesinde suçsuz yere 50'den fazla puan kaybetti"

Verstappen, Amerika GP'nin ardından ana rakibi Lewis Hamilton'ın 12 puan farkla önünde lider durumda bulunuyor.

Marko, Verstappen'in Britanya, Azerbaycan ve Macaristan GP'lerinde kendi hatası olmadan çok ciddi puanlar kaybettiğini, onlar olmasaydı farkın çok büyük olacağını belirtti.

Red Bull pilotu, Britanya GP'de liderken Hamilton'la yaşadığı kaza sonrası yarış dışı kalmıştı. Hamilton, o temas nedeniyle ceza aldı ancak yine de kazanmayı başardı.

Bakü'de ise Verstappen yine yarışı lider götürüyordu ancak yarışın bitmesine 5 tur kala düzlükte lastiği patladığı için kaza yaptı ve yarış dışı kaldı.

Macaristan'da ise Valtteri Bottas'ın ilk virajda çarpması sonucu Verstappen, hasarlı aracıyla ancak 9. olabildi ve yine ciddi puanlar kaybetti.

Motorsport.com'a konuşan Marko, "Son 3 yarış öncesine kadar çok ciddi geride kalmaktan endişe duyuyorduk."

"Ancak altını çizmemiz gerek ki o yarışlarda Hamilton'dan daha fazla puan topladık. Hamilton'ın Türkiye'de ancak 5. olabilmesi ve Max'in Soçi'de kesinlikle yağmur sayesinde şanslı olmasının ardından bu oldu."

"Ancak daha da dikkat çekici olanı; Bakü, Silverstone ve Macaristan'da suçsuz yere kaybettik. Kaybettiğimiz puanları dikkatli bir şekilde hesaplarsanız, onlar son 3 yarışta kazandıklarımıza göre 50 puandan daha fazlasıydı."

"Bunun sonucunda şu anda sadece 12 puan öndeyiz. Tüm bu talihsizliklere rağmen durumu düzeltmeyi başardık ve Mercedes'in yükselişine cevap verebildik." dedi.

Marko, Verstappen'in ilk şampiyonluğunu kazanabilmesi için geride kalan 5 yarışta en az 2 zafer kazanması gerektiğini düşünüyor.

Marko, "Kalan yarışlara baktığımızda, son yarışa girerken güvende olabilmemiz için en az iki yarış daha kazanmak zorundayız."

"Brezilya ve Meksika'daki yüksek rakım bize çok daha uygun olmalı. Ancak bu sezon çok fazla şey oldu."

"Mercedes pisti diyebileceğimiz pistlerde Mercedes güçlü değildi. Aynısı Red Bull pisti diyebileceğimiz pistlerde de oldu."

"Sıradaki iki yarışı kazanabilirsek, o zaman Max'in şampiyonluk şansını % 60'a %40 diyebiliriz." dedi.

Marko, Mercedes ve Red Bull arasındaki güç dengesini en küçük farkların belirlediğini ancak asıl fark yaratanların Verstappen ve Hamilton olduğunu söyledi.

Marko, "Gün içerisindeki formunuz, asfaltın yapısı ve sıcaklık gibi faktörler aşırı önemli."

"Mercedes aracını doğru bir şekilde ayarladığında çok daha hızlı oluyor. Bizim çok daha karmaşık bir aracımız var ve bizim bunu yapmamız daha uzun sürüyor. Ancak yine de araçlarından maksimumu alabilen iki pilot var. Mercedes'te Hamilton, bizde ise Max."

"İki numaralı pilotlarda, Perez -Tanrı'ya şükür - yükselişte, Bottas da Türkiye'de sansasyonel bir yarış çıkarırken Austin'de ortalamanın üzerinde bir yarış çıkardı."

"Ancak günün sonunda bu iki olağan üstü pilot, Mercedes ya da Red Bull aracının daha hızlı olmasına bakmaksızın bu mücadeleyi sürdürüyorlar."

"Genel olarak fark yaratanlar pilotlar. Bu pilotlar o kadar güçlü ki, Verstappen, sert lastikli daha hızlı Mercedes'i dahi yenebiliyor." dedi.