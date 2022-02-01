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Formula 1 Haberler

Marko: "Verstappen, şampiyonlarla 'ortak özellikler' taşıyor"

Ekleyen:
, Şef Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, farklı dönemlerde yarıştıkları için Max Verstappen'in geçmiş şampiyonlarla kıyaslanamayacağını fakat onlarla ortak özellikler taşıdığını söyledi.

Marko: "Verstappen, şampiyonlarla 'ortak özellikler' taşıyor"
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Max Verstappen, 2015 yılında Formula 3'ten Formula 1'e geçiş yapmış ve tarihin en genç F1 pilotu olmuştu. Hollandalı sürücü, puan alan en genç pilot olmasının yanı sıra, yarış kazanan en genç pilot da oldu.

Verstappen'in ilk şampiyonluğu ise 2021 yılında geldi. Verstappen, Lewis Hamilton ile girdiği yoğun 2021 şampiyonluk savaşını son yarışta kazanarak, tarihin en genç şampiyonlarından birisi oldu.

Helmut Marko, Verstappen'in performansına hayranlıkla bakıyor.

Sözlerine 2021'deki performanslarını değerlendirerek başlayan Makro, AutoRevue ile yaptığı özel röportajda şöyle dedi: "2020'de sürekli araç üzerinde çalıştık ve sezon sonunda en hızlısıydık.

"Ayrıca Honda da ilerleme kaydetti ve Verstappen tüm alanlarda gelişti. Neredeyse hiç hata yapmadı. İlk turda öne çıkmak isteğine rağmen artık o kadar çılgın ve kontrolsüz değil."

"Max, Ayrton Senna veya Michael Schumacher gibi geçmişteki büyük isimlerle karşılaştırılamaz çünkü onlar, spor tarihinin farklı dönemlerinde yarıştılar."

"Ancak onların ortak noktalar var, ki bunların maksimum sakinlik ve hedefe odaklanma olduğunu düşünüyorum. Buna acımasızlık da diyebilirsiniz. Yani 'Kazanmak istiyorum ve bunun için her şeyi yapacağım!' düşüncesiyle, normalde var olmayan olasılıkların ötesine geçiyorlar."

"Max mesela Cidde'de kaza yapana kadar sıralama turlarında inanılmaz hızlıydı. Sınırları zorluyordu, bunu dışarıdan baktığınızda bile görüyordunuz."

"Hamilton, yarışta Max'e atak yapması için en ufak bir şans dahi verilmemesi gerektiğini çoktan anlamış olmalı. Önceki pilot onu aynasından görünceye kadar çoktan içeri girmiş oluyor. Tüm farkı, bu inanılmaz iradenin, yetenekle birleşmesi yaratıyor."

"Aynı zamanda Max'in henüz 24 yaşında olduğunu ve daha şimdiden çok olgun bir sürücü haline geldiğini unutmamak gerekiyor."

"Babası onu çok iyi eğitti ve şekillendirdi. Jos Verstappen bu konuda harika bir iş çıkardı. Bugün bile çok yakın ilişkileri var ama artık Max'in her konuda kendi fikri var."

"Büyüme süreci her zaman dışarıdan anlaşılmıyor ama bana göre Max, çok hızlı bir şekilde en tepeye ulaştı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and the Red Bull team celebrate

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and the Red Bull team celebrate

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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