Marko: "Verstappen, şampiyonlarla 'ortak özellikler' taşıyor"

"Max, Ayrton Senna veya Michael Schumacher gibi geçmişteki büyük isimlerle karşılaştırılamaz çünkü onlar, spor tarihinin farklı dönemlerinde yarıştılar."

"Ancak onların ortak noktalar var, ki bunların maksimum sakinlik ve hedefe odaklanma olduğunu düşünüyorum. Buna acımasızlık da diyebilirsiniz. Yani 'Kazanmak istiyorum ve bunun için her şeyi yapacağım!' düşüncesiyle, normalde var olmayan olasılıkların ötesine geçiyorlar."

"Max mesela Cidde'de kaza yapana kadar sıralama turlarında inanılmaz hızlıydı. Sınırları zorluyordu, bunu dışarıdan baktığınızda bile görüyordunuz."

"Hamilton, yarışta Max'e atak yapması için en ufak bir şans dahi verilmemesi gerektiğini çoktan anlamış olmalı. Önceki pilot onu aynasından görünceye kadar çoktan içeri girmiş oluyor. Tüm farkı, bu inanılmaz iradenin, yetenekle birleşmesi yaratıyor."

"Aynı zamanda Max'in henüz 24 yaşında olduğunu ve daha şimdiden çok olgun bir sürücü haline geldiğini unutmamak gerekiyor."

"Babası onu çok iyi eğitti ve şekillendirdi. Jos Verstappen bu konuda harika bir iş çıkardı. Bugün bile çok yakın ilişkileri var ama artık Max'in her konuda kendi fikri var."

"Büyüme süreci her zaman dışarıdan anlaşılmıyor ama bana göre Max, çok hızlı bir şekilde en tepeye ulaştı." dedi.