Marko: "Verstappen, Rusya'da çifte ceza alabilir"

Max Verstappen, Monza'da gerçekleştirilen yarışta finiş göremedi ve bu yıl üçüncü kez bir yarışta puan alamadı. Hollandalı pilot, Azerbaycan'da lastiğinin patlayıp kaza yapmasının ardından puan alamamıştı. Silverstone'da ise Lewis Hamilton ile yaşadığı temas sonrası büyük bir kaza yaptı.

İtalya GP'de ise bir kez daha en büyük rakibi Hamilton'la temas yaşayarak yarışa veda etti.

Mercedes pilotu ve Verstappen, Monza'nın dar ilk virajında karşı karşıya geldiler ve Hollandalı pilot, sosis kerbe çıkmasının ardından havalandı ve Hamilton'ın aracının üzerine çıktı.

Yarışın ardından hakemler, ağırlıklı olarak Verstappen'i suçlu buldular ve bundan ötürü de kendisine üç sıra grid cezası verdiler.

Verstappen bu sebeple Rusya Grand Prix'sine üç sıra geriden başlayacak ve Red Bull, bunun bir yarış olayı olduğunu düşünmesine rağmen sonunda cezayı kabullendi.

Fakat Helmut Marko, Silverstone'da Hamilton'a verilen cezaya bakıldığında bunun ağır bir ceza olduğunu düşünüyor.

F1-Insider.com'a konuşan Marko, "Bunun adil olup olmadığını bilmiyorum. Silverstone'da olan şeyin sonucunu görüyorsanız, kesinlikle hayır. Fakat Sochi'de bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız." dedi.

Üç sıra grid cezası, Verstappen'in her halükarda Sochi'deki yarışa gerilerden başlayacağı anlamına geliyor ve takım, bu yılki dördüncü ünitesine geçmek zorunda kalacağına inandığı için Sochi'de motor değiştirip, grid cezasını burada çekebilir..

Böylece üç sıralık grid cezasından etkilenmemiş olacaklar.

Marko, "Bununla ilgili henüz bir karar verilmedi fakat Sochi'de iyi şekilde yükselmenin mümkün olduğunu düşünüyorum." dedi.