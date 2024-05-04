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Formula 1 Miami GP

Marko: "Verstappen önemli olduğu anda iyi bir tur attı"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in önemli olduğu anda iyi bir iş çıkardığını söylüyor.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Red Bull pilotu Max Verstappen, sıralama turlarının son bölümünde iyi bir tur atarak pole pozisyonunu almayı başardı.

Fakat son bölüme kadar pole pozisyonu McLaren'a gidecek gibi görünüyordu.

Seans sonrası Motorsport.com'a konuşan Helmut Marko şöyle dedi: "İlginç şekilde antrenmanlardaki hızımız kayboldu ve sıralama turlarında epey zorlandık."

"Fakat Max belirleyici anda yine oradaydı ve önemli olan da buydu."

"Son turda bir hata yaptı ama diğerleri daha fazlasını yaptı. Üçüncü bölümde yumuşak lastikleri doğru sıcaklığa getirmek herkes için çok zordu. Özellikle McLaren pilotlarının üçüncü bölümdeki tempo kaybı şaşırtıcıydı."

"Orta hamurda onlarla mücadele edemeyeceğimizi düşündük. Sonra aniden biz öne geçtik, onlar geriye düştü."

"Tuhaf bir seans oldu. Bakalım sprint yarışında nasıl olacak? Eğer Max iyi bir start alırsa, lastiklerini kontrol edebilir ve yönetebilir. O zaman da zaten farklı bir hikaye olur."

Üçüncü olan Sergio Perez'in performansı sorulduğunda Marko, "Fena değildi. Üçüncü bitirdi ve bu iyi bir şey. Onun için geçen yıla kıyasla büyük bir değişiklik oldu. Geçen yıl çoğu zaman ilk seansta Max'in bir saniye ya da 0.8 saniye gerisindeydi."

"Bir yarış hafta sonunun başında bu kadar gerideyseniz artık onu yakalayamazsınız. Şimdi daha yakın, mesafesini koruyor." cevabını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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