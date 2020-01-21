Marko: “Verstappen olağanüstü biri”

Motorsport-Total’le yaptığı bir röportajda 2019 sezonunu ve Verstappen’in başarılarını değerlendiren Marko, Hollandalı sürücüyle ilk olarak nasıl tanıştığını ve o zamanlar 15 yaşında olan sürücünün kendisini nasıl ikna ettiğini anlattı.

Marko, genç sürücünün, "olağanüstü" sürüş yeteneğinin yanında zihinsel olarak da çok güçlü olduğunu belirtti. 76 yaşındaki isim, Verstappen’le ilk kez karşılıklı oturdukları günü anlattı.

Marko, “O zamanlar 15 yaşındaydı. Genelde bir sürücünün kişiliğini ve tüm yapısını anlamak için 20 dakika konuşmam yeterli olur. Ancak Max ile bir buçuk saat konuştuk.”

“Karşımda çok genç bir beden, ancak kesinlikle yaşının 3-5 yıl ilerisinde bir zihin vardı. Ancak bu iki şey de ortalamanın çok üzerindeydi.”

“Ve elbette, eğer birisi 15 yaşındaysa ve formula kategorilerinde sadece bir sene geçirmişse, onu F1’e sokmak cesur bir adım ve ciddi bir risk oluyor.”

“Karşımda olağanüstü birinin oturduğunu hemen anladım. Bu yüzden onun hakkında daha fazla şey öğrenmek için uzun süre konuşmak zorunda kaldım. Ve sonrasında sahip olduğu olgunluğu, kartingde ne kadar şey öğrendiğini ve yarışlara ne kadar bağlı olduğunu gördüm.” şeklinde konuştu.

2015’te 17 yaş 163 günlükken Toro Rosso ile F1’deki ilk yarışına çıkan Verstappen’in gride gelişi birçok eleştiri almıştı.

Bazı kesimler, Red Bull’u sorumsuz davranmakla suçladı. Ancak Verstappen’in gösterdiği performansla beraber Red Bull’un, bu hamleyle iyi bir karar verdiği anlaşıldı. Ancak daha sonra FIA yeni bir kural koyarak 18 yaşının altındaki isimlerin F1’e girişini yasakladı.

Marko, bu kuralın “abartılı bir tepki” olduğunu belirtti ve süper lisans için gerekli olan puan sistemini eleştirdi.

“Bunun düzenlenmesini umuyorum, çünkü 40 süper lisans puanı olup da Formula 1’de başarılı olma potansiyeli olmayan birçok sürücü var. Ve hızlı olup yeterli puana sahip olmayan gençler var.”

Eğer bu sistem eskiden uygulansaydı Kimi Raikkonen, Jenson Button ve Pascal Wehrlein gibi isimler Formula 1’e giremeyecekti. Verstappen ise F1’den önce formula serilerinde sadece F3 Avrupa Şampiyonası’nda bir sene geçirmişti. F1’deki ikinci senesi olan 2016’da ise ana takım Red Bull’a yükselmişti.

Marko, “Max, inanılmaz duyguları ve tepkileri tetikledi. Ancak geriye dönüp bakarsam, yine olsa yine bunu yaparım.” dedi.

Verstappen, şimdiye kadar F1 kariyerinde toplam 8 galibiyet ve 31 podyum almayı başardı.

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