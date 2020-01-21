Marko: “Verstappen olağanüstü biri”

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
162 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
225 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
239 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
246 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
260 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
274 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
281 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
295 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
309 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Marko: “Verstappen olağanüstü biri”

paylaşım
yorumlar
Marko: “Verstappen olağanüstü biri”
Ekleyen:
, Editör
21 Oca 2020 14:20

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Max Versteppen’in birçok alanda olağanüstü biri olduğunu söyledi.

Motorsport-Total’le yaptığı bir röportajda 2019 sezonunu ve Verstappen’in başarılarını değerlendiren Marko, Hollandalı sürücüyle ilk olarak nasıl tanıştığını ve o zamanlar 15 yaşında olan sürücünün kendisini nasıl ikna ettiğini anlattı.

Marko, genç sürücünün, "olağanüstü" sürüş yeteneğinin yanında zihinsel olarak da çok güçlü olduğunu belirtti. 76 yaşındaki isim, Verstappen’le ilk kez karşılıklı oturdukları günü anlattı.

Marko, “O zamanlar 15 yaşındaydı. Genelde bir sürücünün kişiliğini ve tüm yapısını anlamak için 20 dakika konuşmam yeterli olur. Ancak Max ile bir buçuk saat konuştuk.”

“Karşımda çok genç bir beden, ancak kesinlikle yaşının 3-5 yıl ilerisinde bir zihin vardı. Ancak bu iki şey de ortalamanın çok üzerindeydi.”

“Ve elbette, eğer birisi 15 yaşındaysa ve formula kategorilerinde sadece bir sene geçirmişse, onu F1’e sokmak cesur bir adım ve ciddi bir risk oluyor.”

“Karşımda olağanüstü birinin oturduğunu hemen anladım. Bu yüzden onun hakkında daha fazla şey öğrenmek için uzun süre konuşmak zorunda kaldım. Ve sonrasında sahip olduğu olgunluğu, kartingde ne kadar şey öğrendiğini ve yarışlara ne kadar bağlı olduğunu gördüm.” şeklinde konuştu.

2015’te 17 yaş 163 günlükken Toro Rosso ile F1’deki ilk yarışına çıkan Verstappen’in gride gelişi birçok eleştiri almıştı.

Bazı kesimler, Red Bull’u sorumsuz davranmakla suçladı. Ancak Verstappen’in gösterdiği performansla beraber Red Bull’un, bu hamleyle iyi bir karar verdiği anlaşıldı. Ancak daha sonra FIA yeni bir kural koyarak 18 yaşının altındaki isimlerin F1’e girişini yasakladı.

Marko, bu kuralın “abartılı bir tepki” olduğunu belirtti ve süper lisans için gerekli olan puan sistemini eleştirdi.

“Bunun düzenlenmesini umuyorum, çünkü 40 süper lisans puanı olup da Formula 1’de başarılı olma potansiyeli olmayan birçok sürücü var. Ve hızlı olup yeterli puana sahip olmayan gençler var.”

Eğer bu sistem eskiden uygulansaydı Kimi Raikkonen, Jenson Button ve Pascal Wehrlein gibi isimler Formula 1’e giremeyecekti. Verstappen ise F1’den önce formula serilerinde sadece F3 Avrupa Şampiyonası’nda bir sene geçirmişti. F1’deki ikinci senesi olan 2016’da ise ana takım Red Bull’a yükselmişti.

Marko, “Max, inanılmaz duyguları ve tepkileri tetikledi. Ancak geriye dönüp bakarsam, yine olsa yine bunu yaparım.” dedi.

Verstappen, şimdiye kadar F1 kariyerinde toplam 8 galibiyet ve 31 podyum almayı başardı.

Alakalı video

Sonraki haber
Formula 1'in izleyici kitlesi üst üste üçüncü yılda da büyümeye devam etti!

Önceki haber

Formula 1'in izleyici kitlesi üst üste üçüncü yılda da büyümeye devam etti!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, 2019'un ilk testine "farklı" bir araçla katılmış

2
Formula 1

Marko: “Verstappen olağanüstü biri”

25dk
3
Formula 1

Ocon: "Mercedes koltuğu için çok genç olduğum söylendi"

3s
4
Formula 1

Formula 1'in izleyici kitlesi üst üste üçüncü yılda da büyümeye devam etti!

2s
5
Formula 1

Zandvoort elindeki verileri F1 takımlarından saklıyor

Son Videolar

07:39
Formula 1

"F1, kadınları 'dikkat çekmek için' kullanıyor" - 19 Ocak Pazar F1 ve Motor Sporları Haberleri

İsrail, F1 Takvimine girebilir - 18 Ocak Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:10
Formula 1

İsrail, F1 Takvimine girebilir - 18 Ocak Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

17 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:47
Formula 1

17 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri

Yenileme çalışmaları devam eden Zandvoort nasıl görünüyor? 03:07
Formula 1

Yenileme çalışmaları devam eden Zandvoort nasıl görünüyor?

Berger: “Vettel, 2020’de Leclerc’i yenebilir” - 16 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:39
Formula 1

Berger: “Vettel, 2020’de Leclerc’i yenebilir” - 16 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Marko: “Verstappen olağanüstü biri”
F1

Marko: “Verstappen olağanüstü biri”

Formula 1'in izleyici kitlesi üst üste üçüncü yılda da büyümeye devam etti!
F1

Formula 1'in izleyici kitlesi üst üste üçüncü yılda da büyümeye devam etti!

Ocon: "Mercedes koltuğu için çok genç olduğum söylendi"
F1

Ocon: "Mercedes koltuğu için çok genç olduğum söylendi"

Zandvoort elindeki verileri F1 takımlarından saklıyor
F1

Zandvoort elindeki verileri F1 takımlarından saklıyor

Bottas, Mercedes'in fabrikasına gitti
F1

Bottas, Mercedes'in fabrikasına gitti

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.