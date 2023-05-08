Marko: "Verstappen ne kadar hızlı olduğunu bir kez daha gösterdi"

Max Verstappen, Bakü'de gerçekleştirilen yarışta Sergio Perez'in ardında ikinci olmuş ve bunun üzerine kendisine bir dizi eleştiri yapılmıştı.

Fakat Hollandalı pilot, bir hafta sonra Miami'de harika bir performans ortaya koydu. Dokuzuncu başladığı yarışta uzun bir ilk bölüm geçiren ve sonunda takım arkadaşının ardına gelen Verstappen, güzel bir atakla liderliği aldı.

En hızlı turu da atarak galibiyete ulaşan Verstappen, şampiyonada Perez ile arasını yeniden artırmayı başardı.

Avusturya televizyon kanalı ORF'nin yayınında Red Bull danışmanı Helmut Marko'ya ikilinin performansı soruldu.

Marko, "Max'in galibiyeti için kilit faktör sert lastiklerle start alması ve önündeki araçları oldukça hızlı bir şekilde geçmesiydi."

"Her iki sürücümüz de ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına rağmen lastiklere aşırı yüklenmemeye çalıştılar."

"Sonunda duble yaptık. Tanrıya şükür güvenlik aracı yoktu!"

"Yarışta sert lastikler birçok kişinin beklediğinden daha iyi çalıştı ve Max, yine en zor şartlarda nasıl harika tur zamanları çıkaracağını biliyordu."

"Bir kez daha potansiyelini gösterdi." dedi.