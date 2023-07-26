Marko: "Verstappen, Macaristan GP'de zorlamadı"

Hollandalı pilot sıralama turlarında 0.003 saniye geride ikinci olsa da, yarışta ayrı bir sınıftaydı ve en yakın rakibinin 33 saniye önünde galibiyete ulaştı.

Arka arkaya yedinci galibiyetini alan Verstappen, yarıştan sonra araçtan övgüyle bahsetti.

Red Bull bu yıl özellikle yarış temposunda çok kuvvetli olmayı başarıyor ve bu da rahat galibiyetler almalarını sağlıyor.

OE24 ile yaptığı röportajda Marko, Verstappen'in aslında limitte sürmediğini söyledi.

Marko şöyle dedi: "Sıralama turlarında gördüğümüz üzere araç eğer en iyi seviyesinde değilse, diğerleri (sıralama turlarında) çabucak arayı kapatıyorlar."

"Fakat yarış temposunda çok öndeydik. Max isteseydi daha da hızlı gidebilirdi. Limitte sürmedi."

Perez'le ilgili de konuşan Marko, "Dokuzuncu sıradan üçüncü sıraya yükselmesi zaten iyi bir adım."

"Ayrıca sıralama turlarında yeniden üçüncü bölüme kalmayı başardı. Yükselişe geçmiş durumda." açıklamasında bulundu.

Sonrasında kendisinden Daniel Ricciardo hakkında yorum yapması istendi.

Marko, "Daniel mükemmel şekilde başladı. Aslında ilk turdaki kaza olmasa puan alabilirdi."

"Onu geri getirme kararı kesinlikle doğruydu. Enerjisi ve pozitifliği tüm takıma iyi geliyor." dedi.

Son olarak Spa'dan ne beklediği sorusuna Marko, "Yağmur! Böylece Verstappen'in üstünlüğü daha da belirginleşecek." cevabını verdi.