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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Röportaj

Marko: "Verstappen, lastiklerini korumak için bilerek 0.5 saniye yavaşladı"

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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Helmut Marko, Max Verstappen'in Amerika'da şimdiye kadarki en iyi yarışlarından birini çıkardığını ve lastikleri korumak için çok akıllıca bir strateji izlediğini söyledi.

Marko: "Verstappen, lastiklerini korumak için bilerek 0.5 saniye yavaşladı"

Max Verstappen, geçen pazar günü 2021 Formula 1 sezonundaki sekizinci galibiyetini kazandı ve bu performans, Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'yu memnun etti.

Motorsport.com Hollanda'ya konuşan Marko, "Austin'deki bu zafer, kesinlikle Max'in şimdiye kadarki en iyi zaferlerinden biriydi."

"Başlangıçta işler biraz yanlış gitti ama ondan sonra orta hamurda Mercedes'ten önemli ölçüde daha hızlıydı. Ancak Hamilton'ın arkasında kaldığımız için bunu zaman avantajına çeviremedik. Mercedes de sert lastiklerde daha hızlıydı."

"İlk pit stoptan sonra Max biraz fazla hızlı başladı ve lastikleri çabucak bitti. İkinci pit stopta ise bundan açıkça dersler çıkardı. Max 4, 5 ve 6. virajlarda kasıtlı olarak yavaşladı. Oralarda yarım saniye bıraktı."

"Sonuç olarak Hamilton arayı kapattı ve Max'in yaklaşık 2,5 saniye ardına geldiğinde, Max tur başına tekrar yarım saniye hızlandı." dedi.

Marko, Verstappen'in bu zaferini 2016 İspanya GP'de aldığı ilk zafere benzettiğini de ekledi. Ayrıca Verstappen'in stratejik zekasını da övdü.

Marko son olarak Verstappen'in Pazar günü kendisini iyi hissetmediğini belirtti.

"Hayır, tamamen formunda değildi. Bir noktada gözlerinin karardığını söyledi. Bunu nefes egzersizleri ve bol miktarda su içerek atlattı. Fakat bacakları, zaferden sonra aracın dışına çıktığında neredeyse Silverstone'daki kazadan sonra olduğu kadar titriyordu."

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